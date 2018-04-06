Вертикаль Путина трещит по швам 1 Иван Яковина, «Новое время»

6.04.2018, 19:03

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Иван Яковина

Построенная президентом РФ вертикаль власти скоро развалится.

Последние новости из России вызывают у меня все больше оптимизма. Судя по происходящим там событиям, построенная Владимиром Путиным вертикаль власти скоро развалится. Она уже начала колебаться и даже покрылась трещинами. Несмотря на то, что внешне все выглядит как прежде, на деле там начались необратимые изменения.

Россия, по сути, является феодальным обществом. Оно основано не на конституции (она там просто не работает), а на системе неформальных договоров между царем и разными слоями общества.

Например, договор с населением такой: "Вы не лезете в политику, голосуете за того, за кого велено, а я обеспечиваю вам базовую безопасность и сносный уровень жизни".

Жители России, которые всю историю жили плохо или очень плохо, в подавляющем своем большинстве согласились на такой размен: они поддерживают Путина, за что он их массово не истребляет, позволяет купить Ладу Калину, провести отпуск в Египте и так далее. Это, конечно, немного, но в прошлом у россиян и этого не было.

С российской элитой договор у Путина, конечно, намного сложнее. Это объяснимо: у феодалов и ресурсов больше, и потребности выше.

Чиновникам, силовикам и крупным бизнесменам простой безопасности мало. Им нужно право безнаказанно делать что угодно с холопами. Ну, например, отбирать их имущество, насиловать их дочерей, а их самих – калечить и убивать. Ну, например, давить машинами. Это, наверное, самое распространенное.

За такие преступления (если они единичные и не слишком уж наглые) российская элита никакой ответственности не несет. В самом ужасном случае – если убитых несколько, или у холопов украдены миллиарды – то условный срок, штраф или (максимум) год-два колонии.

Президент, точнее – царь – тут должен исполнять психотерапевтическую функцию: ему надо успокоить возмущенный народ. Пояснить холопам, что "так уж заведено", что бояре – в принципе злые. Но если их всех пересажать, то будет анархия и майдан.

Проще говоря, царь должен гарантировать безопасность феодалов – ограждать их от народа, который то и дело норовит схватиться за вилы и пойти жечь особняк помещика.

Помимо права безнаказанно убивать, грабить и насиловать простой народ, элите важно обладать еще одной привилегией – правом свободы передвижения. Постсоветские страны эти люди считают кормовой базой – полями и лесами. Но никак не своим домом.

Жить эти люди предпочитают исключительно на Западе. Даже страны со схожими системами (типа Китая) российские чиновники и олигархи не уважают. Они прекрасно знают, что в том же Китае есть свои феодалы, которые в случае конфликта уже от них мокрого места не оставят.

Остается только Запад с его гуманными законами, честными судами, неподкупными полицейскими и добродушным населением. Там российские бояре могут обитать спокойно и на широкую ногу. У них там никто ничего не отберет, никто не прибежит сжигать усадьбу и вешать помещика.

Там не надо прятать свои миллионы и миллиарды, делая вид, что живешь на одну прокурорскую или депутатскую зарплату. Это идеальное место жительства, поэтому очень важно, чтобы доступ туда был всегда открытым и свободным. Именно ради этого они очень часто делают себе по два-три гражданства.

Кстати, холопам это, конечно, строжайше запрещено. Они обязаны любить только одну родину – ту, где их, как овец, стригут родные феодалы. О других странах они и думать не должны. Ну а чтобы эта система выглядела прилично, ее назвали "патриотизм", объявили добродетельной и единственно правильной. А все, кто в этом сомневается или задает много вопросов, теперь, естественно, "предатели Родины".

Царь должен так договориться с лидерами других (прежде всего западных) стран, чтобы российские бояре могли спокойно туда приезжать, жить по местным законам (никого машинами не давить) и, конечно, тратить там свои деньги.

При этом очень важно, чтобы у буржуйских полицейских не возникало вопросов о том, откуда взялись эти деньги. Хорошего ответа на этот вопрос нет, поэтому царь тут должен договориться с местными. Примерно так: "У наших уважаемых бизнесменов и политиков очень-очень много денег. Давайте, вы не будете спрашивать, откуда они, и мы привезем их к вам. Ну а если будете, то к вашим соседям повезем". Если такая договоренность есть, то царь молодец, все правильно сделал.

В общем, российская элита хочет от Путина гарантии двух фундаментальных прав. Первое – защиты от постоянно ограбляемого народа внутри страны. Второе – беспрепятственного передвижения по странам Запада и возможности спокойно тратить там деньги.

Пока Путин соблюдает два этих условия неформального договора, элита стоит горой за него. Силовики, крупный бизнес, чиновники и депутаты осуществляют власть, реализуют волю царя в своих вотчинах. Они послушно работают его руками (или щупальцами) на местах. Вместе с царем они есть та самая единая вертикаль власти.

Пока их интересы соблюдаются, им не надо искать или создавать альтернативные центры власти и влияния. Но вот когда президент России прекращает исполнять свои обязательства, начинается совсем другая история. И вот сейчас она началась.

В последнее время Путин еженедельно нарушает контракт с элитами, подрывая их лояльность себе и своему режиму. Западные санкции уже лишили некоторых его подручных возможности выезда в США и Европу.

В числе пострадавших оказался ближайший друг российского президента – теневой торговец нефтью, миллиардер Геннадий Тимченко по прозвищу "гангрена". В одном из своих интервью он прямым текстом признался, что очень страдает без свободы перемещения по миру, особенно скучая по особняку в Женеве.

Но это вот он один такой жаловался. Сейчас компанию невыездному товарищу Гангрене составят сотни, если не тысячи, других путинских миньонов. Кумулятивный эффект их недовольства будет очень сильным. Но это еще цветочки.

Пару дней назад Путин покусился на святое. Я бы сказал, на главную привилегию своей элиты – право безнаказанно грабить и убивать холопов. Первый звоночек прозвучал, когда своего поста лишился глава подмосковного Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Этот человек активно травил подотчетное население, выращивая гигантскую ядовитую свалку на своей территории. Когда народ взбунтовался, Путин, по договору с элитой, должен был отправить туда ОМОН, избить и посадить митингующих. Вместо этого своей должности лишился Гаврилов. К моему огромному удивлению, его отправили в отставку! Не припомню таких случаев за последние годы.

Ну а самое вопиющее нарушение договора с боярами случилось в Кемерово, где в отставку ушел многолетний местный губернатор Аман Тулеев. Да, он допустил гибель 64 простых людей в пожаре в торговом центре. Но по понятиям российской власти, это полная ерунда – сто холопов туда, сто холопов сюда... Сам Путин назвал это не человеческой трагедией, а проблемой демографии.

Более того, Тулеев, как верный барон, обеспечивал Путину в своей области африканские показатели на всех выборах всех уровней. 80, 90 процентов за кого положено – вообще не было проблемой.

Проще говоря, губернатор Тулеев свою часть договора с царем исполнял безупречно. Даже с превышением всех возможных показателей. Он был просто идеальным вассалом. И что он получил за это? Отставку.

В политическом смысле произошло вот что: Путин бросил честного боярина Тулеева с кремлевского крыльца на вилы разъяренных холопов. Не защитил своего верного вассала от народа, а пожертвовал им, отдал на растерзание толпе.

Причем это было сделано демонстративно: на глазах у всей изумленной элиты, и так напуганной скорым закрытием западной границы.

Путин дает понять чиновникам, депутатам, силовикам и олигархам, что старый договор не действует. Теперь не будет для них ни гарантий безопасности внутри России, ни свободных поездок на Запад. Лафа для бояр кончилась.

Новый договор будет звучать так: всех тех, кто где-то накосячит или будет хотя бы заподозрен в нелояльности царю, уволят, отберут все имущество и отправят в тюрьму.

И тут есть один очень важный момент. Российской элите сейчас есть что терять. И внутри России, и тем более – за ее пределами. Если она согласится на новый контракт с Путиным, то проиграет в любом случае. Хороших выходов тут просто нет.

Единственный вариант сохранения боярских богатств на Западе, а также привилегий внутри России – это смещение Путина с поста президента и установление на его место более умного и спокойного человека.

В любом случае, первый верный боярин уже полетел в злую толпу. За ним наверняка последуют и друге. Внутренняя логика репрессий требует продолжения. Поэтому остальным феодалам надо либо смириться с новым порядком вещей, либо пойти на бунт против царя.

Иван Яковина, «Новое время»