Какие иномарки советуют покупать эксперты до $6 500? 2 6.04.2018, 19:10

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Топ лучших предложений на вторичном автомобильном рынке в сегменте иномарок.

За последние годы спрос на новые автомобили в Беларуси только возрастает. Тем не менее всегда остается достаточное количество белорусов, предпочитающих недорогие «бэушки» из Европы. Автоэксперты ежегодно составляют различные рейтинги для того, чтобы выявить лучшие предложения на вторичном автомобильном рынке в сегменте иномарок.

Недавно специалисты одного крупного российского издания составили ТОП-5 лучших подержанных иномарок стоимостью до 6 500 долларов. Попавшие в список автомобили хорошо знакомы и на нашем рынке. Некоторые эксперты утверждают, что Беларусь продолжает находиться в тени российского рынка и повторяет его путь 5—6-летней давности, поэтому можно сказать, что рейтинг будет вполне актуален и для наших соотечественников. За выше обозначенную цену достаточно предложений в каталоге av.by, и сегодня мы бы хотели познакомить вас с рекомендуемыми специалистами машинами, а также отзывами реальных владельцев.

Kia Rio

Первое место в рейтинге лучших иномарок на вторичном рынке с бюджетом до 6 500 у.е. досталось Kia Rio второго поколения. Специалисты отметили просторный салон, отличный набор опций и доступные кузовные запчасти. Немаловажную роль сыграло и то, что «кореец» считается одним из самых ликвидных автомобилей в России.

В нашем каталоге цены на второй «Рио» (2005-2011 гг.) начинаются от 9 300 рублей ($4 750) и доходят до 16 500 рублей (8 400 у.е.). Как рассказал владелец приглянувшегося нам хэтчбека 2008 года, вписывающегося в наш бюджет в 6 500 долларов: «Машина отлично подходит на роль первого авто, это идеальный вариант для девушек — она удобная, маневренная и экономичная».

Хозяин не преминул отметить доступность машины в обслуживании: «Это "кореец" — запчасти на них дешевые и доступнее замена технических жидкостей в сравнении с теми же "немцами". Здесь простая подвеска, обычный гидротрансформаторный "автомат", который при должном уходе будет работать вечно. В ближайшее время никаких вложений в машину делать не надо. Недавно пройдено полное ТО: заменено масло, фильтры, жидкость гидроусилителя, плюс ремень генератора и прочее». Что касается внешнего вида, то здесь мужчина признался, что в косметических целях подкрашивались бампера спереди и сзади, но сам кузов без «жуков».

Nissan Almera Classic

Вторым в списке оказался Nissan Almera Classic — ответвление в серии «Альмера», которое было адаптировано для российских условий. К несомненным плюсам модели причисляют простой салон, сравнительно недорогие элементы подвески, проводки и внутреннего оснащения, надежный мотор и кузов. Но здесь же эксперты отмечают, что найти автомобиль в действительно хорошем состоянии среди «бэушек» достаточно непросто. В случае неудачи придется долго устранять «болячки», которые проявляются у «японцев» с большим пробегом. Тем не менее, если вам попадется ухоженный автомобиль, то служить он вам будет очень долго.

В нашей базе представлены Almera Classic 2006 и 2008 годов. Стоимость их варьируется в пределах от 6 250 рублей (3 190 у.е.) до 9 200 рублей ($4 700). Владелец выбранного нами 10-летнего седана обозначил все вышеперечисленные достоинства модели, отметив небольшой расход и дешевое обслуживание: «Нормальная, доступная машина для того, кто много ездит».

При описании авто продавец отметил: «Все расходники заменены недавно, масло заливаю хорошее. С запчастями проблем нет — "Ниссанов" уже больше, чем "Пассатов", а запчасти на них стоят дешевле, чем на "Жигули". Двигатель с цепным приводом ГРМ, как на Mercedes. Так что не нужно волноваться, что ремень оборвется, погнет клапаны». Из нюансов нам назвали только трещину на лобовом, две царапины на капоте и задней арке.

Renault Logan

Третье место закрепили за «французом» Renault Logan. Его называют поистине неубиваемым автомобилем, который пользуется большим спросом на вторичном рынке, особенно у перекупщиков. По рекомендации экспертов, лучше всего присматриваться к моделям с механической коробкой передач. В целом при грамотном подходе к выбору «Логан» считается чуть ли не лучшим автомобилем в бюджетном сегменте. При этом подобрать «живую» машину особого труда не составит: даже изрядно потрепанные экземпляры отлично выполняют свои функции «рабочей лошадки» и довольно неприхотливы в эксплуатации.

Появление бюджетного седана Renault Logan первого поколения датируется 2004 годом, однако в наш «потолок» вписываются и модели второй генерации — с 2012 года. Цены на них в зависимости от года выпуска и комплектаций варьируются в пределах от 9 200 рублей (4 700 долларов) до 20 400 рублей (10 400 у.е.).

Среди собранных у нас объявлений о продаже мы отобрали 5-летний седан с рекомендованной «механикой» и «в максимальной для данной модели комплектацией». По словам владельца, автомобиль хороший и экономичный. «Машина досмотрена, заменены все расходники. В том числе колодки, передние стойки стабилизатора в подвеске. В оснащение входят полный электропакет, кондиционер, подогрев сидений, литые диски и противотуманки», — отметил он.

Продавец заверил, что по технической части никаких вопросов нет, но сразу оговорился, что есть проблема по кузову «долларов на 100». «Желтизна на багажнике и немного помято левое заднее крыло. Пока не хочу что-то делать, все-таки машина в родной краске, да и брал я ее изначально только зиму отъездить. Для себя я присмотрел автомобиль подороже, но если вам нужен неприхотливый, ухоженный вариант для поездок по городу — он отлично подойдет. Расход в пределах 9 литров по городу, на трассу на нем выезжал редко, поэтому не скажу. Можно установить ГБО и ездить заправлять за копейки», — рассказал продавец.

Chevrolet Lacetti

На четвертом месте расположился Chevrolet Lacetti, на который эксперты определенно советуют обратить внимание при поиске иномарок с 6 500 долларами в кармане. Его называют надежным, понятным и просторным автомобилем, который легко обслуживать. Принимая во внимание его неброский дизайн, по мнению специалистов, он отлично подойдет семейным людям в возрасте.

В нашем каталоге собраны автомобили 2004–2012 годов, разбежка в цене — от 5 900 руб. ($3 000) до 11 800 руб. ($6 000). Владелец 6-летнего Lacetti подтвердил, что автомобиль за 4 года владения серьезных проблем не доставлял: «Подкрашены бампера, по кузову нюансов нет. Осенью полностью перебирал ходовую. Заменены ШРУСы, подшипники, сайлентблоки. В обслуживании машина очень дешевая, запчасти недорогие. К примеру, шаровые, причем заводские, по 3,5 рубля! И при этом очень хорошего качества. По расходу выходит в районе 5 литров по трассе, по городу — где-то 7-8 л.».

Mitsubishi Lancer

Замыкает ТОП-5 Mitsubishi Lancer. Как отмечается в отчете, это очень хороший автомобиль за свои деньги, правда, найти «живой» экземпляр будет не так-то просто, хотя все-таки возможно. В целом же его характеризуют как отличный, прогнозируемый и надежный авто, который действительно стоит своих денег.

В 2005-2008 годах «японец» имел стабильную аудиторию за счёт хорошей ценовой политики и в целом удачной конструкции, поэтому недостатка в машинах этих лет на вторичном рынке нет. Примечательно, что в 2009 году, когда уже вовсю продавался 10-й «Лансер», предыдущее поколение ненадолго вернули в автосалоны, чтобы продавать параллельно с новым. Таким образом Mitsubishi хотели привлечь тех покупателей, которые в связи с кризисом испытывали финансовые трудности, но не хотели бы при этом отказываться от идеи купить Lancer.

Если верить описаниям в объявлениях, в хорошем состоянии автомобиль и «самое главное, не с гнилым кузовом» можно отыскать у нас за 8 000 рублей (4 100 у.е.) — за модель 2005 года.

Наше внимание же привлек 11-летний вариант 2007 года, в объявлении к которому было сразу заявлено, что это «отличный вариант для тех, кому нужен авто на каждый день с минимальными затратами». По словам продавца, если в основном передвигаться по маршруту дом-работа-дом, на топливо будет уходить 50 рублей в месяц.

Владелец рассказал следующее: «В техническом плане автомобиль надежный, а по кузову не помешает подкрасить некоторые элементы. В плане запчастей проблем не будет, единственное — это пружины на механизм ручного тормоза три дня пришлось ждать, а все остальное буквально за день привозят. За два года были заменены вся подвеска, тормозные диски и колодки спереди, а также поставлен новый аккумулятор, который даже для арктических условий подходит. В целом менять в машине в ближайшее время ничего не придется. Возить будет исправно, еще и ваши дети на ней ездить будут».

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Наверняка найдется немало тех, кто не согласится с выбором российских экспертов. Здесь хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что все зависит от личных предпочтений и вкусов. Тем не менее, в большинстве своем упомянутые модели собирают положительные отзывы на автомобильных форумах, а те, кто хочет найти недостатки, несомненно, найдет их. Причем не важно, о какой марке автомобиля идет речь.