Ушел из жизни прославленный тяжелоатлет Александр Курлович 3 6.04.2018, 19:18

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Александр Курлович

Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике умер на 57-м году жизни.

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Известный спортсмен умер на 57-м году жизни. Кроме двух золотых олимпийских наград уроженец Гродно четырежды становился чемпионом мира. Двенадцать раз Александр Курлович устанавливал рекорды планеты.

Он являлся членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики. Возглавлял представительство Национального олимпийского комитета в Гродненской области.

Александр Курлович награжден орденом «Знак Почета».