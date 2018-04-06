Зачем красят яйца на Пасху и что символизируют разные цвета 6.04.2018, 19:32

8 апреля православные христиане всего мира отмечают самый важный для них праздник – Пасху.

Вот только подготовку к этому дню необходимо начинать заранее, просто потому, что иначе не успеть всё сделать так, как полагается.

Например, готовить куличи и прочую пасхальную снедь стоит начать уже в Великий Четверг, просто потому, что ни в пятницу, ни в субботу, это традиционно делать не поощряется. А правильно приготовленный пасхальный кулич и яйца вполне дождутся воскресенья. Joinfo.ua рассказывает о пасхальных яйцах. А именно о том, откуда эта традиция вообще пошла и что означают различные цвета.

Христианская легенда

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Согласно легенде, Мария Магдалина смогла таки добраться до Рима и преподнести весть о воскрешении Иисуса Христа самому императору Тиберию. Вот только не принято было являться «в гости» с пустыми руками. Но поскольку особых средств у Марии не было, поэтому в качестве подарка был использован довольно простой и понятный, в том числе и по меркам римского язычества, символ – яйцо. Правда, император усомнился в том, что кто-то вообще может воскреснуть из мертвых. По его словам, это было бы всё равно, как если бы это яйцо сейчас само собой цвет поменяло. А оно возьми, да и стань красным. Император впечатлился, но настороженное отношение к христианству всё равно сохранил.

Практичное объяснение

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Есть и другая теория на этот счёт. Дело в том, что в Великий пост яйца есть нельзя – это скоромная еда, которая разрешается лишь в строго определенные дни. Вот только куры нестись не перестают, так что в хозяйстве образуется некоторый запас яиц. Но свежее яйцо не может храниться особо долго, поэтому на определенном этапе его варят, чтобы продлить срок хранения. А чтобы не перепутать уже готовые и еще только ожидающие приготовления, в воду начали добавлять луковую шелуху. Уж цветные-то яйца от белых отличить не сложно. А потом и легенду под это дело подогнали.

Почему именно шоколад

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Тут тоже всё довольно просто. Шоколадные пасхальные яйца – это уже больше католическая традиция, лишь недавно активно распространившаяся по православным странам. Смысл прост. Пасха – праздник семейный. Но если взрослые понимают весь символизм этого действа, то донести его до детей довольно сложно. Но хочется, чтобы и они прониклись важностью события. Поэтому им начали дарить в этот день подарки и небольшие сладости. А потом кому-то в голову пришла идея совместить сладости и пасхальные яйца. А потом и легенда о пасхальном кролике сюда приплелась.

Что означают разные цвета

Фото: Foto.senanla

Красный – изначальный вариант. Символизирует кровь Христа, а также само его воскрешение.

Желтый, оранжевый и золотой – символы достатка и процветания.

Голубой и синий – цвета Пресвятой Девы, так что символизируют мир, добро, взаимопомощь.

Зеленый – конкретный символ возрождения. И процветания, поскольку получается смешиванием голубого и желтого.

Разве что в чёрный цвет яйца красить нельзя. Всё же у этого цвета символизм уже давно и прочно определён.