В Каменной Горке открылся ресторан новой белорусской кухни «Литвины» 6.04.2018, 19:46

В ресторане играют белорусские группы: «Стары Ольса», Shuma, «Ляпис Трубецкой».

Первые «Литвины» на проспекте Победителей в Минске открылись всего полгода назад. Видимо, недоевших национальной кухни белорусов концепция все же тронула: владелец заведения утверждает, посадочных мест для всех желающих не всегда хватает даже в будние дни. Пришлось расти. Буквально вчера в торговом центре GreenCity открылась вторая точка сети, пишет «Онлайнер».

Концепция заведения все та же: белорусская кухня, белорусская музыка, белорусские интерьеры — и все с адаптацией под современного горожанина, привыкшего к комфорту.

— Нашему народу есть чем гордиться, и кухня — в числе прочего. Минску не хватало ресторана с хорошей, правильной национальной едой. Мы постарались заполнить эту пустоту, и, кажется, у нас получилось, — делится ресторатор Константин Хрусталев. — Мы использовали аутентичные рецепты и дорабатывали их, осовременивали вместе с нашим бренд-шефом Александром Чикилевским. Здесь мы готовим новую, высокую национальную кухню.

— Белорусская кухня может быть высокой?

— Безусловно. У нас много утонченных блюд. В одной только книге «Литовская кухарка» собрано сто рецептов бульонов. Некоторые из этих блюд мы даже близко не можем повторить из-за слишком высокой цены и редкости определенных ингредиентов, — продолжает владелец заведения.

— У нас все почему-то воспринимают белорусскую кухню как что-то очень жирное, простое, а это неправильно. Как-то немецкую кухню все любят, а нашу не воспринимают, хотя основные составляющие у нас идентичны — свинина, картошка, капуста, — продолжает шеф-повар Александр Чикилевский. — Наша кухня ничуть не хуже любой другой, мы просто должны возродить традиции. У меня есть тетрадка с рецептами моей прабабушки (я повар в шестом поколении), я много езжу по стране и собираю рецепты по деревням. Их очень много.

Интерьер в новых «Литвинах» тоже ничем не отличается от первой точки: много дерева, темные тона, лофтовые светильники, массивные дубовые столы. Второе заведение чуть больше — оно вмещает 125 посетителей.

Большая барная стойка сделана в виде корабля, на столах — каменные подставки для приборов. На фоне играют белорусские группы: «Стары Ольса», Shuma, «Ляпис Трубецкой».

В идущем «Гастрофесте» заведение не участвует, зато в скором времени планирует принять участие в фестивале блюд ВКЛ, а в ближайшие несколько недель обновить меню к грядущему лету.

Возможно, в будущем «Литвины» появятся в белорусских регионах и, вероятно, даже за рубежом.

— Спешить мы не будем. Как известно, жадность ни к чему хорошему не приводит. Но у нас постоянно интересуются про возможность открытия франшизы в Литве, Польше, России. Будут ли в Минске третьи «Литвины» — сейчас сказать сложно. Пока я вижу резон открытия разве что еще одной точки в центре города, но не более того, — поделился Константин Хрусталев.

Заведение работает с 10:00 до 23:00 в будние дни и до 24:00 в выходные.