Основатель Telegram и «ВКонтакте» стал гражданином Великобритании 3 6.04.2018, 20:13

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Павел Дуров

Сам Павел Дуров назвал получение гражданства Великобритании «фейком».

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обнаружили британское гражданство, следует из документов на сайте Регистрационной палаты Великобритании, передает «Новая газета».

По данным из реестра, компания Telegram Open Network была зарегистрирована 28 февраля, ее капитал составляет 800 млн долларов. В графе национальность в профайле Дурова значится «British» (британское — ред.). Кроме того, на сайте указан адрес, по которому располагается офис компании в Лондоне.

В разговоре с TJournal Дуров опроверг получение гражданства Великобритании. Он заявил, что это «фейк».

Кроме того, у основателя мессенджера есть гражданство Сент-Китса и Невиса, которое он получил пять лет назад. Дуров подтвердил эту информацию в 2017 году, отметив, что никогда там не был.

Накануне мессенджер Telegram оказался под угрозой блокировки на территории России после того, как Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы соответствующий иск. Поводом стал отказ Дурова передать ключи для шифрования переписки пользователей российским спецслужбам.