Мингорисполком утвердил вид мемориальной доски в честь БНР 6.04.2018, 20:42

Однако разрешения на установку доски пока нет.

Художественный совет Мингорисполкома утвердил вид мемориальной доски для дома на улице Володарского, 9 в Минске, где 100 лет назад была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, пишет «Радыё Свабода».

Об этом решении сообщил председатель Союза художников Григорий Ситница. По его словам, разрешения на установку доски пока нет.

«Художественный совет утвердил доску почти без замечаний. Но у меня пока нет документа, где было бы написано, что принято решение ее установить. Но то, что город пошел на то, чтобы ее принять, — это уже потепление. Завтра или после праздников я буду связываться с руководством города и спрашивать о дальнейших действиях», — сказал Григорий Ситница.

Деньги на бронзовый вариант доски вместо устаревшего оригинала, сделанного в 1993 году скульптором Александром Шатерником, собрали за три часа. Установить доску предполагали к 25 марта на здании по улице Володарского, 9 в Минске — именно здесь была подписана Третья Уставная грамота, которая провозгласила БНР независимым государством. Заседание Мингорисполкома, на котором мемориальную доску должны были утвердить, откладывалось почти две недели.