Нефть Brent подешевела до $67,38 1 6.04.2018, 20:52

Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе.

Нефть эталонных марок дешевеет в пятницу и завершает существенным снижением текущую неделю на опасениях, что эскалация напряженности в торговых вопросах между США и Китаем приведет к сокращению темпов роста мировой экономики и ударит по спросу на топливо, передает interfax.com.ua.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:45 по минскому времени уменьшилась на 1,64% - до $67,38 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 3%.

Как сообщалось, в четверг президент США Дональд Трамп дал указание подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.

С начала недели индекс, отслеживающий цены на 22 категории сырьевых товаров, упал на 0,8%.