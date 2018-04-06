Геннадий Федынич: Декрет о «тунеядстве» - антисоциальный 4 6.04.2018, 21:10

Геннадий Федынич

Идея декретов Лукашенко, по мнению лидера профсоюза РЭП, бесперспективна.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал «Радыё Рацыя» обновленный документ о «тунеядстве» - декрет №1.

Идея декретов, по его мнению, бесперспективна. Если будет развиваться экономика и будут хорошие заработки - не потребуются декреты, а если не будет инвесторов, не будет новых рабочих мест, не будет результатов - документ не сработает.

- Он антисоциальный, поскольку не направлен на улучшение благосостояния людей. На мой взгляд, это не экономический декрет, а более идеологический. Когда сегодня человек будет думать, как ему дожить от зарплаты до зарплаты, то такими людьми управлять очень просто. Если этот декрет был бы экономичным, то там должно быть прописано, что новые рабочие места, которые будут организованы комиссиями, должны иметь зарплату не менее 600-800 рублей. Это был бы экономический. Эти деньги пошли бы в налоги и эти деньги пошли бы на отчисления в фонд социальной защиты.