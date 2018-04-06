Forbes оценил потери попавших под санкции российских бизнесменов 1 6.04.2018, 21:37

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Олег Дерипаска

Больше других потерял Олег Дерипаска, состояние которого за несколько часов сократилось почти на $1 млрд.

После того как Минфин США 6 апреля объявил о внесении семи российских миллиардеров в санкционный список, их совокупное состояние сократилось более чем на $1,25 млрд, следует из данных Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени, передает РБК.

Большая часть потерь, под подсчетам аналитиков, пришлась на Олега Дерипаску, состояние которого на пике падения сократилась на $960 млн, или более чем на 15%. Стоимость акций подконтрольных Дерипаске компаний после публикации сообщении Минфина США упала на 10–20%. В частности, на Московской бирже акции EN+ Group к 17:25 по Минску обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal — на 12,44%. Таким образом, UC Rusal потеряла более 66 млрд руб. капитализации (около $1,15 млрд, до $8 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,4 млрд, до $5,5 млрд.

Сулейман Керимов, по оценке Forbes, обеднел на $265 млн (минус 3,9%), Виктор Вексельберг — $57 млн (минус 0,4%), Владимир Богданов — на $6 млн.

На состояниях еще двоих членов санкционного списка — Кирилла Шамалова и Игоря Ротенберга — попадание под санкции, по оценке Forbes, не сказалось. А состояние Андрея Скоча даже увеличилось, правда, не слишком заметно (+0,2%, или $8 млн).

Объясняя решение о включении «олигархов» из России в санкционный список глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что те «больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей», из которой извлекают прибыль.