В хоккейной Лиге чемпионов Беларусь впервые представят две команды 6.04.2018, 22:40

Нашу страну на турнире представят гродненский «Неман» и минская «Юность».

Беларусь в Лиге чемпионов-2018/19 впервые представят две команды — «Неман» и «Юность», передает «Прессбол».

Гродненцы выступят на этом турнире в качестве чемпионов Беларуси, а минчане сыграют как победители Континентального кубка-2017/18.

Напомним, была вероятность, что в Лиге чемпионов выступит лишь один белорусский клуб. Такая ситуация возникла бы, если бы «Юность» обыграла «Неман» в финальной серии национального чемпионата. Однако победу в противостоянии добыла команда из Гродно.