Лютеранин из Германии восстановит старые часы на кирхе в Гродно 6.04.2018, 22:55

Башенным часам на гродненской кирхе 105 лет.

Башенные часы на гродненской кирхе начнут восстанавливать. Уже сейчас представители лютеранской общины ведут переговоры с польскими мастерами и ждут их в ближайшее время в Гродно, чтобы оценить объем работ. Спонсором ремонта часов выступит лютеранин, который живет в Германии, пишет hrodna.life.

Сохранность — 85%

Механизм башенных часов на кирхе сохранился до наших дней в хорошем состоянии. По предварительным оценкам его сохранность составляет 85%. Возраст часов — 105 лет, их установили на башне в 1913 году. Механизм остановился приблизительно в 1944 году.

«В этом году большой юбилей для нашей общины — 25 лет как мы возродились после длительного перерыва и 240 лет как впервые была зарегистрирована лютеранская община в Гродно, — рассказывает пастор Владимир Татарников. — Празднования пройдут 27 мая».

Восстановление механизма в башне будет прекрасным подарком к юбилеям.

Фирма, которая устанавливала часы, еще существует

Уже около месяца ведутся переговоры с польской фирмой, которая будет восстанавливать часы. Общине также удалось выйти и на немецкую фирму, которая их устанавливала в начале XX века.

«Да, эта фирма еще существует. Для нашего музея она передаст старые документы по часам. Возможно, в качестве спонсорской помощи они установят нам часть утраченных элементов», — добавил пастор.

Помог бывший прихожанин

Несколько лет гродненская община искала спонсора для ремонта часов. Обещало помочь посольство Германии, но в итоге нашелся меценат из числа бывших прихожан. Звонарю кирхи Юрию Лабоцкому позвонил друг из Германии, который предложил заняться часами.

«Идея восстановить часы появилась благодаря бывшему прихожанину Виталию Рользингу, — рассказывает Юрий Лабоцкий. — Община давно хотела восстановить их, но не было средств. После звонка Виталия мы нашли фирму, которая занимается ремонтом, и даже самого производителя. Большая часть механизма сохранилась хорошо, не хватает тросов и барабанов. Один польский мастер по фотографиям оценил состояние механизма и ждет момента, чтобы приехать в Гродно».

За часами будет присматривать потомственный звонарь

Есть вероятность, что механизм часов запустят уже в 2018-м и ухаживать за ним будет как раз звонарь Юрий Лабоцкий. В общине говорят, что часами на кирхе до Второй мировой войны занимался именно дед Юрия — Райнгольд Шефлер.

«Мой дед был звонарем и, мне кажется, что он отвечал и за часы на башне до войны, ведь колокол и механизм были связаны между собой. Установленные в кирхе часы были достаточно современные и серьезных навыков, чтобы их заводить или обслужить, не надо было иметь.

Сегодня я, как и мой дед, постоянно провожу время на башне. Хочу верить, что в ближайшем будущем гродненцы будут сверять свои часы по нашей кирхе, как это было 100 лет назад».