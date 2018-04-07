Норвежцы после включения сирены решили, что Россия начала войну 7.04.2018, 8:06

Жители норвежского приграничного города запаниковали, что на них напала соседняя страна-агрессор.

Жители норвежского города Вадсе, который расположен вблизи границы с Россией, услышали вой сирены и решили, что началась война. Об этом сообщает NRK со ссылкой на местную полицию.

Сигнал тревоги раздался 6 апреля около 23:50, его смогли выключить только через пятнадцать минут. В течение этого времени обеспокоенные жители звонили в полицию, поскольку многие из них при звуке серены подумали о нападении России.

Причины срабатывания сирены до сих пор неизвестны. Полиция сообщает, что все время находилась в контакте с силами Гражданской обороны, прежде чем пришел владелец старой пожарной станции, где находился источник сигнала.

В сентябре 2016 года Норвегия начала строить забор из стальных прутьев на границе с Россией.

13 октября 2017 года глава норвежского Минобороны сообщила, что Норвегия разместит недалеко от границы с государством-агрессором Россией бронетанковый батальон.