В Малиновке минчанин сам камнями «чинит» дорогу 5 7.04.2018, 8:14

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Фото: tut.by

Пока коммунальники планируют приступить к ремонту во дворах, минчане делают это своими силами.

Так, например, поступил Александр из микрорайона Малиновка, пишет tut.by.

Корреспондент встретил Александра на въезде в один из дворов по улице Рафиева. Из грузового отсека своего Citroen Berlingo парень выгружал камни и битый кирпич, а затем забрасывал все это в огромную яму, не меньше метра шириной, которая образовалась прямо посередине дороги. Мимо то и дело проезжали автомобили, водители которых сигналили и одобрительно показывали в окно большой палец — «класс».

Фото: tut.by

— Я живу в 43 доме по Рафиева, заезд у нас один и после зимы как раз посередине образовалась яма. Время идет, а она становится все больше и больше, — пояснил свою активность Александр. — Пока кто-то починит дорогу, ждать придется долго, вот я и решил сам исправить ситуацию.

Работает Александр на стройке в Молодечно, оттуда и привез «стройматериалы» для ремонта проезжей части.

— Каждый день сейчас буду с собой камни привозить — все ямы во дворе забросаю, чтобы был порядок.

Кстати, дорожный налог парень исправно платит, но жаловаться на дорожников и «как все плохо» не в его правилах.

— Конечно, могли бы и получше делать дороги… Но если бы другие взяли на вооружение мой пример, так и дорог дырявых у нас бы не было, — улыбнулся Александр и продолжил свою работу.