Илон Маск: Искусственный интеллект может стать бессмертным диктатором 2 7.04.2018, 8:20

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Илон Маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla призывает внимательно следить за разработкой ИИ.

Искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись. Об этом заявил директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск в документальном фильме Криса Пейна «Доверяешь ли ты этому компьютеру», передает Mashable.

По словам Маска, авторитаризм не является чем-то новым, но, по крайней мере, Муссолини и Гитлер умерли. Он опасается, что в эпоху технологий искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, переживет отдельных лидеров и создаст постоянную структуру угнетения.

"Это очень важный вопрос, это повлияет на нашу жизнь так, как мы не можем себе представить сейчас", - сказал он зрителям в четверг вечером на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что в виду того, как Россия уже использует алгоритмы для подрыва демократий, а Китай планирует запустить систему социального кредита для мониторинга своих граждан в реальном времени к 2020 году, это не кажется надуманным.

13 марта сообщалось, что основатель компании SpaceX выступает за создание регуляторного органа, который будет следить за безопасностью разработок искусственного интеллекта.