закрыть
7 апреля 2018, суббота, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Илон Маск: Искусственный интеллект может стать бессмертным диктатором

2
  • 7.04.2018, 8:20
  • 1,096
Илон Маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla призывает внимательно следить за разработкой ИИ.

Искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, может стать бессмертным диктатором, от которого никто не сможет спастись. Об этом заявил директор компаний SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск в документальном фильме Криса Пейна «Доверяешь ли ты этому компьютеру», передает Mashable.

По словам Маска, авторитаризм не является чем-то новым, но, по крайней мере, Муссолини и Гитлер умерли. Он опасается, что в эпоху технологий искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, переживет отдельных лидеров и создаст постоянную структуру угнетения.

"Это очень важный вопрос, это повлияет на нашу жизнь так, как мы не можем себе представить сейчас", - сказал он зрителям в четверг вечером на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что в виду того, как Россия уже использует алгоритмы для подрыва демократий, а Китай планирует запустить систему социального кредита для мониторинга своих граждан в реальном времени к 2020 году, это не кажется надуманным.

13 марта сообщалось, что основатель компании SpaceX выступает за создание регуляторного органа, который будет следить за безопасностью разработок искусственного интеллекта.


популярное за неделю

Мнение

Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич