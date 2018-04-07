Кто был «тунеядцем» — и кто стал: сравнили два документа 9 7.04.2018, 8:52

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Сейчас люди должны собирать документы и идти на поклон в комиссии.

До января 2018 года, пока действовал декрет №3, государство могло зачислить вас в социальные иждивенцы через 183 дней после того, как вы потеряли работу. Наказанием за "безделье" была пошлина в размере 20 базовых величин. Сейчас "тунеядцем" можно стать раньше — уже через три месяца. "Приз" — коммуналка по полным тарифам. Еврорадио разбирается, в чем разница между "старыми тунеядцами" из декрета №3 и "новыми тунеядцами" из декрета №1.

"Старые тунеядцы" это:

— трудоспособные белорусы, которые в течение года работали менее 183 дней.

Исключения:

— лица, которым не исполнилось 18 лет, пенсионеры, инвалиды, недееспособные граждане;

— родители, которые воспитывали ребенка до 7 лет (сначала было до трех лет, потом возраст ребенка увеличили), ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей;

— лица, которые уехали на ПМЖ в другие страны, находящиеся за пределами Беларуси более 183 дней в году;

— лица, проходящие срочную военную службу по призыву, резервисты или участники военных сборов, не менее 183 дней в году;

— творческие работники с членством в творческом союзе или специальным статусом от Минкульта;

— лица, которые находятся в тюрьмах;

— лица, работающие по контракту, по договору найма;

— лица, которые отработали сезон сезонных работ;

— лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, нотариусы, ИП, ремесленники;

— лица, которые ведут собственное хозяйство, зарегистрированное по месту жительства, и те, кто работает в таком хозяйстве по трудовому найму или на условиях членства;

— студенты дневной формы обучения, кроме тех, кто получает дополнительное образование;

— выпускники учреждений образования, направляемые на место работы по распределению или направлению на работу, на период предоставления отпуска;

— зарегистрированные безработные, которые проходят профессиональную подготовку или повышение квалификации по направлению соответствующих государственных органов;

— священники и монахи;

— лица, получающие пенсии, пособия из республиканского бюджета;

— военнослужащие, резервисты и военнообязанные, которые участвуют в сборах.

Сейчас тунеядцев переименовали в лиц, которые не участвуют в экономике страны.

В новом Декрете №1 определение занятых в экономике белорусов не изменилось. Но список тех, кто не является "тунеядцем", выглядит по-новому.

Не являются "тунеядцами" временно:

— лица, которые уволились или которых уволили — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения. Если за следующий квартал работу найти не удалось — все, социальный иждивенец. Правда, те, кто попал под сокращение или вынужден был уволиться по состоянию здоровья, имеют право искать новую работу в течение шести месяцев с даты увольнения;

— военнослужащие или сотрудники военизированных организаций, резервисты и альтернативщики — в течение шести месяцев с момента прерывания отношений с работодателем. После они также должны трудоустроиться;

— супруг (супруга) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, молодого специалиста, который приступил к работе по распределению: в период их совместного проживания в местностях, где отсутствует возможность трудоустройства;

— граждане Беларуси, вернувшиеся жить в нашу страну, иностранные граждане или лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Беларуси — все они должны найти работу в течение шести месяцев;

— выпускники дневной формы обучения. Им необходимо найти работу до конца года, в котором был получен диплом об образовании.

Не являются "тунеядцами" совсем:

— инвалиды, недееспособные и те, кто имеет право на пенсию по инвалидности или в случае утраты кормильца получает страховые выплаты из-за несчастного случая на производстве;

— лица, получающие пенсии (в том случае и из других стран), помощь с ФСЗН или пособие по временной нетрудоспособности;

— олимпийские чемпионы, которым государство платит стипендию;

— лица, которые сдают в наем жилые и нежилые помещения и платят за это подоходный налог;

— лица, которые выполняли в течение полного сезона сезонные работы;

— люди, которые находились под медицинским наблюдением организаций здравоохранения, например, по беременности и родам или во время принудительного лечения.

Часть из новых "нетунеядцев" теоретически могут попасть в базы безработных. Тогда они должны собирать документы и идти на поклон в комиссии. А там доказывать, что они либо беременны, либо ищут работу, либо женаты на военнообязанной. Комиссия, как любят говорить чиновники, "в индивидуальном порядке будет рассматривать ситуацию". Если доводы будут убедительными — комиссия пойдет навстречу и освободит от уплаты коммуналки по полным тарифам.