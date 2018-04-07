Большой сюжет о Беларуси вышел на «Евроньюс» 10 7.04.2018, 9:18

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Новый фильм о последней диктатуре Европы.

25-минутный сюжет о ситуации в Беларуси вышел в программе Insiders на телеканале «Евроньюс». Автор сюжета - журналист Валери Горья, которая приехала в Минск накануне празднования 100 летия Белорусской Народной Республики 25 марта.

В сюжет попали кадры массовых арестов людей в День Воли на площади Якуба Коласа, разгона прошлогодней акции 25 марта, концерта у Оперного театра, а также интервью с лидером Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевичем и кадры его задержания перед выходом на площадь.

Также «Евроньюс» рассказывает о репрессиях против Независимого профсоюза РЭП, цензуре СМИ, резком падении уровня жизни белорусов и декрете «о тунеядцах».

В сюжете также есть короткое интервью с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, но сразу за ним следует интервью с молодой белорусской учительницей, которая не может выжить на нищенскую зарплату и вынуждена играть на скрипке в подземном переходе.

«В Беларуси диктатура. Белорусы не свободны в своей стране», - говорят участники фильма.

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