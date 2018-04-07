300 человек были эвакуированы из здания больницы в Солигорске

300 человек были эвакуированы из здания больницы в Солигорске1
- 7.04.2018, 9:23
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В больнице начался пожар.
6 апреля в 19-22 в МЧС поступило сообщение о задымлении в корпусе Б (отделение пульмонологии) УЗ «Солигорская ЦРБ». По прибытии к месту обнаружено слабое задымление на 6-м этаже. Администрация объекта и работники МЧС эвакуировали 299 человек. Пострадавших нет.
Выяснилось, что на 6 этаже корпуса проводился косметический ремонт помещений (выполнялся собственными силами больницы), на момент происшествия частично демонтированы элементы вентиляции. Загорание мусора (бумага, ветошь, пыль) произошло в подвале и было оперативно ликвидировано спасателями, сообщает МЧС.
Причина произошедшего устанавливается, однако скорее всего кто-то курил в помещении венткамеры и выбросил окурок в шахту, на дне которой находился горючий строительный мусор.
Своевременное обнаружение загорания, оперативное прибытие спасателей и организованная эвакуация позволили не допустить возникновения пожара. МЧС напоминает, что в соответствии с Приложением 3 к Декрету Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 "О развитии предпринимательства" руководитель обязан обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте.