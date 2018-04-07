Поверенный в делах США в Беларуси сыграл в бейсбол в Бресте 7.04.2018, 9:46

Фото: vb.by

Дипломат прибыл на Брестчину с личным визитом.

Роберт Райли был назначен на должность поверенного в делах США в августе 2016 года, но в Бресте до сих пор не был. Вместе с ним прибыл и официальный представитель UNICEF в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар, сообщает «Вечерний Брест».

Свое знакомства с регионом гости начали с Баранович, где побывали позавчера и посетили захоронения Первой мировой войны. А затем добрались и до Бреста. Как пояснил Роберт Райли, целью визита, помимо культурного знакомства, был также осмотр работы, проделанной ЮНИСЕФ в рамках различных проектов на Брестчине. В областном центре дипломаты посетили реабилитационный центр «Тонус». Затем их пути разделились. Роберт Райли также заглянул и в библиотеку, в отдел американских изданий «Info USA», и высоко оценил проделанную хранителями книг работу.

Фото: vb.by

- Я также посетил молодежный парламент Бреста, мы занимались инициативой «Город, дружественный детям», - рассказал доктор Сарвар. - Обсудили план дальнейших действий. В следующем году, в рамках 1000-летия Бреста, хотим провести международную конференцию в вашем городе. Это будет отличный обмен опытом.

После этого гости воссоединились в своем туре, посетили Брестскую крепость и за обедом встретились с мэром Бреста Александром Рогачуком и председателем областного «совета депутатов» Юрием Наркевичем.

- У меня ранее не было возможности посетить Брест, и я очень рад, что она наконец-то представилась, - сказал Роберт Райли. - Приехал к вам вместе со своей женой и детьми, а также моим хорошим другом и коллегой Рашедом Сарваром и его семьей. Нам очень много доводилось слышать о красоте Брестской области, Брестской крепости, Беловежской пуще, истории края, и я посчитал, что эта поездка будет важна для всей моей семьи.

Роберт Райли оказался большим поклонником хоккея, но и в бейсбол он активно играл в юности. Так что вполне резонным показался и его визит на тренировку юных бейсболистов клуба «Брестские зубры». Руководители клуба - Игорь и Анна Лукашевичи - рассказали дипломату о своей работе, а также представили своих сыновей - Алексея и Александра, которые сегодня известны далеко за пределами Беларуси. Алексей много лет провел в американском клубе MLB «Pittsburgh Pirates», а его младший брат попадал в топы европейских игроков, которым посчастливилось тренироваться в Академии MLB. Чуть позже подъехал на тренировку и еще один брестский воспитанник Владислав Ильин, также входивший в «топ» игроков Европы.

Райли был приятно удивлен, что в Бресте есть бейсболисты такого уровня, и загорелся желанием поучаствовать в тренировке юных «зубров». Сбросив пиджак, он отправился на позицию питчера и сделал пару бросков.