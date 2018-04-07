Лукашенко предложил монополизировать лекарственный рынок 2 7.04.2018, 9:40

Как это реализуют чиновники?

26 января Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране медпрепаратов. В течение первого полугодия должна быть создана «монополизированная система» производства и реализации лекарств: и отечественных, и импортных. Особое внимание должно быть уделено вопросам ценообразования, по максимуму исключена возможность участия посредников. До даты Х осталось менее 3 месяцев. Что уже сделано в этом направлении?

Решение данных вопросов было возложено на недавно созданный госхолдинг «Белфармпром», пишет tut.by.

«Мы уже консолидировали деятельность 2/3 производителей лекарств. Сейчас их 26. До 1 мая мы должны принять решение, чтобы все 37 компаний, имеющих лицензию на выпуск лекарств, были объединены единым началом. Затем в течение месяца сядем за стол переговоров с основными оптово-розничными компаниями и будем с ними работать по единой схеме на внутреннем рынке», — пояснил сегодня журналистам заместитель гендиректора управляющей компании холдинга Виктор Шеин.

Вместе с тем он заверил, что о создании института специмпортера или спецэкспортера речи не идет.

— Консолидация — это один из элементов монополизации. Но ни одно министерство не может объединить на условиях монополии всю промышленность. Потому что у нас есть и государственные, и частные производители, — сказал Шеин, отвечая на вопрос о возможной монополизации рынка. — Да, речь идет о том, чтобы все было в одних руках. Но это не значит, что мы заменим все руководство, весь маркетинг и так далее. Мы должны объединить усилия всех участников рынка для решения поставленных задач.

Инвесторы хотят иметь гарантированный объем госзакупок

Власти Беларуси ставят задачи по импортозамещению лекарственных препаратов на внутреннем рынке и увеличению поставок на экспорт.

Доля белорусских лекарств на местном рынке в стоимостном выражении в 2017 году составила 53,7%. На треть увеличился объем поставок на экспорт. По итогам минувшего года эта цифра достигла 147,9 млн долларов. К 2022 году экспорт должен быть на уровне не ниже 50% от объема производства. Сейчас этот показатель заметно ниже.

Вместе с тем белорусские производители хотели бы получить определенные преференции, чтобы можно было исполнять поставленные задачи. В частности, внедрить институт специнвестконтрактов. Правительству предложено «рассмотреть возможность заключения долгосрочных договоров с поставщиками лекарственных средств — 5-летние гарантированные закупки у отечественных производителей в случае освоения по полному циклу производства препаратов, относящихся к инновационным, закупаемых на бюджетные средства, ранее не производимых в Беларуси или включенных в различные государственные программы».

— Если говорить об инвестиционной привлекательности Беларуси с точки зрения предоставления преференций для инвесторов, то здесь все хорошо. Если говорить о гарантированных объемах реализации этой продукции, то тут четких мер не прописано, — пояснил председатель совета директоров компании «Нативита» Алексей Сычев. — Но такие стимулы есть в России и Казахстане. Почему это не делается в Беларуси? К тому же белорусский рынок в 40 раз меньше, чем в России, и в 2 раза — чем в Казахстане. Поэтому разумно внедрить систему преференций, которые уже есть в ЕАЭС. Не выше этого, а на существующем уровне.

Бизнесмен подчеркнул, что «речь идет об инновационных продуктах и которые закупаются за бюджетные деньги».

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович согласен с тем, что в белорусском законодательстве «нет части, касающейся спроса — заключения долгосрочных контрактов на госзакупку». «Предлагается, что инвестор при определенной сумме инвестиций [10−50 млн долларов] получает гарантии, что государство будет закупать по определенной цене за единицу товара определенное время (три-пять лет) определенный объем выпускаемой продукции [например 30%, как в России]», — пояснил министр. Вместе с тем, по его словам, это непростая тема. Потому что сразу «появляются вопросы, что будет, если за это время появятся аналоги по более низким ценам».

Глава МАРТ напомнил, что сейчас в парламенте на рассмотрении находятся поправки в закон о госзакупках, которые, как предполагается, вступят в силу 1 января 2019 года.

«Мы договорились, что 17 мая проведем на площадке министерства открытую дискуссию по вопросам госзакупок для отечественных производителей», — сказал глава ведомства. МАРТ готов рассмотреть все предложения, касающиеся проблемных вопросов и предлагаемых путей их решения. Сбор информации начнется со вторника, 10 апреля.

Как будет достигнута доступная цена?

Обычных потребителей в данной истории больше волнует другой вопрос — доступность лекарств по цене и качеству. У поставщиков вызывает тревогу зарегулированность данной сферы, чтобы не пришлось продавать товары себе в убыток.

В середине февраля Минздрав и фармацевтическое сообщество Беларуси (200 представителей производителей лекарств, аптечных сетей и оптово-торговых организаций) подписали меморандум о сдерживании роста цен на лекарства.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено регулировать вопрос доступности лекарств для населения и организаций здравоохранения.

— Мы увидели, что есть одна проблема, — сказал глава МАРТ Владимир Колтович. — Дело в том, что розничный и оптовый рынок регулируются. Надбавка в рознице не должна превышать 30%, в опте — не более 9%. Есть регрессивная шкала: чем выше отпускная цена, тем ниже надбавка. Но неурегулированной остается цена производителя, как отечественного, так и иностранного.

МАРТ совместно с Минздравом хотят разработать систему референтного ценообразования в отношении лекарств. «Это значит, что до конца первого полугодия будет разработан перечень жизненно важных медикаментов. Пилотный проект планируется реализовать на примере ценообразования препаратов онкологического и кардиологического направления. Кроме того, будет разработан перечень референтных стран и методические рекомендации по обоснованию цены отечественных и иностранных производителей», — сказал Колтович. Он отметил, что «такой опыт есть в России, немного в другом виде в Казахстане».

В ходе данной работы будет получен «нормативно урегулированный порядок регистрации цены». «То есть будет определен порядок экономического обоснования предельной цены. Основная задача этого механизма — доступность цен и обеспечение лекарствами населения и учреждений здравоохранения», — пояснил глава МАРТ.