«Каждый день мы делаем выбор: быть на стороне Иуды, Пилата или Бога» 2 7.04.2018, 10:17

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Фото: tut.by

Монахиня Иоанна о Пасхе, любви и помощи слабым.

Завтра православная Пасха, а значит, мы снова будем красить яйца, печь булки, святить их в храме, а параллельно вести хронику в инстаграме.

Накануне праздника tut.by решил поговорить с женщиной, для которой Пасха не растеряла своего истинного значения.

Белорусов уже знакомили с монахиней Иоаннной. Она спасает людей и животных, которые нашли свой приют на подворье монастыря под Минском. Сестра Иоанна помогает найти смысл жизни бывшим заключенным, тем, кто страдает от психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, тем, кому негде жить…

Что касается животных: их она вытягивает за лапы с того света. Это могли бы подтвердить и пес Малыш, которого люди в морозы подвесили на проволоке, и собака Лисичка с ножевой раной под сердцем, и Ласка, которую заживо закопали в яму — братья и сестры погибли, а она, как говорит Иоанна, «милостью Божьей» выжила.

Фото: tut.by

Думаем, в пасхальном поздравлении сестры Иоанны каждый найдет то, что отзовется в его душе:

— Смысл праздника не в куличах и не в яйцах — это внешнее, человеческое, наносное. А в приветствии, которым мы в этот день встречаем друг друга: «Христос воскрес!».

Этим воскресением и жив мир. Огромной любовью, которая простирается на все в этом свете. Любовью, которая даже злого, жестокого, предавшего жалеет.

Сын Божий был послан нам, чтобы искупить грех человека, чтобы мы могли иметь новую жизнь в обители Господа.

Фото: tut.by

Важно помнить, что рай — это не прекрасный дворец на седьмом небе. Рай начинается здесь и сейчас — с образа нашей жизни, с нашего состояния души. Когда ты живешь и хранишь себя от греха, в чистоте, ради великой любви и великой жертвы — это и есть рай. И тогда где бы ты ни находился, тебе хорошо, потому что во всех жизненных проявлениях видишь Бога, и это помогает преодолевать тяготы.

В этом и смысл Пасхи. А что до обрядов… Можно строго их соблюдать, даже исповедоваться и причащаться, но оставаться далеким от Бога. Как Иуда, который принял из рук Христа кусок хлеба, а после предал своего Учителя.

Хотелось бы, чтобы в Пасху — и не только в Пасху — люди приезжали к нам и прикасались к милосердию — через помощь братьям, животным, подворью.

Я мечтаю, чтобы место это стало оазисом любви. Чтобы каждый человек мог тут расширить и смягчить свое сердце.

Фото: tut.by

На подворье всякая помощь важна, и каждый может внести свою лепту: кто-то кормом помочь, кто-то — руками, кто-то поддержать добрым словом.

Здесь люди могут пообщаться с братьями нашими меньшими и понять, что они такие же живые существа, что они болеют, страдают, страшатся, когда теряют хозяина и остаются одни на улице.

Человек может себе руками помочь, а для животных — мы одна надежда. Если для нас Господь — это Иисус и Святая Троица, то для животных человек и есть Бог. Все в их жизни зависит от нас и от нашего к ним отношения.

Правда, без веры, без стремления к Божьему — для каждого в своей мере — любви в своем сердце ни к людям, ни к животным никак не насобираешь.

Но если обрел веру для себя, в душе зарождается любовь, приходит понимание даже самых невыносимых вещей и принятие людей с тяжелыми судьбами. Человек тогда понимает: от него очень многое зависит. И живет совсем по-другому: свою ответственность чувствует перед каждой травинкой.

Грех, конечно, сопротивляется, лезет из нас при всяком случае — познавая себя, к сожалению, часто видишь, что ты имени человека не достоин…

Да, бывают сложные моменты, часы уныния, гордыни и гнева — главное, находить их в себе, различать и просить прощения от сердца. Тогда меньше станет и жестокости, и злобы, и безразличия на свете. Тогда и увидим то, что по-настоящему происходит вокруг нас, и направимся в сторону света, и начнем любить. Ведь что значит «любить»? Это значит: искать спасения для того, кого любишь.

Фото: tut.by

Что я могу пожелать в Пасху? Не просто прийти в храм и освятить снедь, а начать узнавать, искать Бога в себе. Пусть растут ваши сердца и души, чтобы жизнь была не болотом, а чистым ручьем. Будьте людьми радостными, ищущими, извлекающими уроки жизни.

Я и себе этого желаю! Ведь каждый день мы делаем выбор, на чьей стороне оказаться: Петра, Иуды, Пилата… Или Бога.

С кем из них мы остались — увидим, лишь когда пройдем свой главный экзамен в конце жизни.

Но я хочу пожелать вам жизни в согласии со своей душой здесь и сейчас. Да, будут трудности, но вы сможете их преодолеть, и утешить другого, и пожалеть его, и говорить с ним — от сердца к сердцу — что так редко сегодня бывает…

Животным, спасенным сестрой Иоанной, очень нужна помощь. Необходимо завершить внутреннюю отделку «Кошкиного домика», огородить территорию, чтобы животные не терялись и не попадали под автомобили. Есть постоянная потребность в кормах, оплате вакцинации, стерилизации, сезонной обработке от клещей.

Помочь сестре Иоанне справиться с этим вы можете, перечислив деньги на благотворительный счет, открытый на имя Арины Владимировны Пискуновой (мирское имя сестры Иоанны).

Счет открыт в г. Минске, Филиал N510 ОАО АСБ Беларусбанк

Номер счета IBAN: BY49 AKBB 3134 0000 0147 6512 0377

БИК (код банка): AKBBBY21510

Код назначения платежа (если требует) — 000 (не бюджет)

УНП получателя — 100 633 430

Дополнительные реквизиты: 9004-P / Благотворительный счет

Банковский перевод может быть осуществлен посредством услуги «Произвольный платеж» («платеж по реквизитам») в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

Для осуществления произвольного платежа (платежа по реквизитам) вам необходимо выбрать пункт меню «Платежи и переводы» → «Произвольный платеж» → «Новый платеж». Далее внимательно ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку «Продолжить». В открывшемся диалоговом окне следует ввести данные платежа и нажать кнопку «Продолжить».

Если вы хотите лично связаться с монахиней Иоанной, напишите по этому адресу: koshkindomnapidvorie@gmail.com