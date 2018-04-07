Ford отзовет 350 тысяч автомобилей 1 7.04.2018, 10:26

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Возврату для дальнейшей проверки подлежат недавние модели внедорожников и грузовиков.

Американский концерн Ford Motor Co. отзывает 350 тысяч грузовиков и внедорожников из-за возможных проблем с переключением передач, сообщает NPR.

"Компания отзывает недавние модели внедорожников Ford F-150 и грузовиков Expedition, поскольку проблемы с переключением передач могут заставить водителей думать, что их автомобиль припаркован, даже когда это не так. Неисправность может привести к непредвиденному движению транспортного средства", - говорится в сообщении.

Автомобили отзовут в США, Канаде и Мексике. Машины осмотрят и починят в случае, если обнаружат неисправность.