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Завтра в Беларуси потеплеет до +21

  • 7.04.2018, 10:32

На Пасху будет тепло и солнечно.

До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 8 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается южный умеренный.

Температура воздуха ночью и утром составит от минус 1 до плюс 5, во второй половине дня потеплеет до 12-18 градусов, по юго-западу - до 21 градуса.


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