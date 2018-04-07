Сборная Беларуси в овертайме уступила финнам 7.04.2018, 10:56

Белорусские хоккеисты отыграли по ходу матча две шайбы.

Сборная Беларуси в овертайме уступила финнам в выездном матче "Евровызова" — 3:4. Голкипер гостей Михаил Карнаухов отразил 34 из 38 бросков, сообщает Прессбол.

Напомним, накануне в первом поединке подопечные Дэйва Льюиса праздновали победу (3:2 ОТ).

Финляндия — Беларусь — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Савинайнен (Лехтивуори, Пуустинен, 10.30 — бол.). 2:0 — Пуустинен (Суомела, 12.22 — бол.). 2:1 — Гаврус (Граборенко, Ковыршин, 21.44 — бол.). 2:2 — Китаров (Дрозд, 26.23). 2:3 — Знахаренко (53.20). 3:3 — Юргенс (Савинайнен, 56.18). 4:3 — Йормакка (Савинайнен, Суомела, 61.16 — бол.).