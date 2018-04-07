Levi Strauss судится с Kenzo из-за флажка на кармане 1 7.04.2018, 10:59

ФОто: voa

Американская компания Levi Strauss & Co подала судебный иск с претензией к французскому модному дому Kenzo.

Kenzo, входящую в группу LVMH Moët Hennessy обвиняют в нарушении права на товарный знак. Согласно иску, Kenzo использовала отличительную деталь Levi’s – вертикальный флажок на заднем кармане, который позволяет узнать продукцию Levi Strauss, не читая названия – в своей новой линейке одежды, которую представляет певица Бритни Спирс, передает «Голос Америки».

Levi’s обратилась в окружной суд Сан-Франциско из опасений потерять в продажах своей продукции и понести «непоправимый и не поддающийся подсчетам ущерб», к которым может привести потенциальная путаница.

В иске Levi’s обращает внимание, что с 1936 года использует характерные вертикальные флажки с названием компании, пришитые к левому заднему карману джинсов, чтобы сделать свою продукцию узнаваемой.

Сообщается, что Kenzo не отреагировала на письменную претензию по поводу нарушения исключительного права на товарный знак и требование прекратить выпуск и продажу одежды с флажками, которые напоминают флажок на карманах продукции Levi Strauss, в том числе в запущенной в прошлом месяце линейке одежды Britney Spears-La Collection Memento No.

Levi Strauss требует компенсировать упущенную выгоду убытки, а также прекратить дальнейшие нарушения прав на товарный знак.

Для Lev’s судебные иски – не редкость. С 2001 по 2007 год, например, компании подала около ста судебных исков против конкурентов. По мере увеличения рынка джинсовой продукции и появления все большего количества новых игроков, Levi’s приходилось защищать права не только на флажок, но и на прошитые арки на карманах – рисунок в форме «орлиного клюва» еще одна отличительная черта Levi’s, присутствующий на всех джинсах марки.