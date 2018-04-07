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В Минске троллейбус врезался в автобус

  • 7.04.2018, 11:10
Иллюстрационное фото
Источник: tut.by

В больницу была доставлена пассажирка.

Столкновение произошло 6 апреля на улице Славинского около 15:35. Троллейбус ехал в направлении улицы Кедышко от диспетчерской станции.

– В какой-то момент, когда не сработал электротормоз, водитель троллейбуса, вероятно, растерялся и не смог применить других мер торможения. В результате троллейбус въехал в стоящий впереди автобус, который остановился на красный сигнал светофора, - сообщила belta.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.

В больницу была доставлена только одна 66-летняя женщина. Она пожаловалась на боли в ноге. Врачи диагностировали ушиб, оказали необходимую помощь и отпустили пациентку домой.


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