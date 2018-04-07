Оксана Забужко: Не смотрите советские фильмы 3 7.04.2018, 11:25

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Оксана Забужко

Фото: gordonua.com

В СССР с помощью пропаганды, фильмов и образования создавали «коллективную беспомощность».

В Украине существует проблема людей с "ментально залипшей клавишей", которые остались в советском прошлом и являются главным резервом "русского мира". Такое мнение высказала в интервью изданию "РБК Україна" украинская писательница Оксана Забужко.

"Почему, например, я никому не рекомендую "лучших советских фильмов и мультфильмов"? Не только потому, что и в "лучшие" проникала пропаганда... А и потому, что это фильмы, которые не дают ответа на вопросы человека свободной страны... Советский человек психологически более примитивен, чем сегодняшний, у него в репертуаре на порядок меньше чувств, потому что для развития многих "сложных" чувств людям элементарно не хватало опыта", – отметила она.

По словам писателя, ее поколение выросло без опыта социальности, потому что пытавшимися объединиться для общего дела людьми интересовались "органы", а всякая коллективная деятельность в СССР была под контролем государства.

"Слава Богу, сегодня украинцы не понимают россиян, которые могут, как в Кемерово, стоять, смотреть, как их дети выбрасываются из окон горящего дома, и ждать, когда "начальство", в виде пожарных или президента, приедет и их спасет, – вместо того, чтобы самим вместе вываливать двери и спасать детей. А мое поколение еще в состоянии понять, какими "фильмами и мультфильмами" за несколько поколений достигается такой результат – коллективная беспомощность и страх ответственности", – подчеркнула она.

Забужко добавила, что в СССР "коллективной беспомощности" власти добивались через образование и СМИ.

26 января 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в Facebook: "Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".