В автомобильной аварии погибли 14 канадских хоккеистов 1 7.04.2018, 11:51

Фото: twitter

Молодежная команда «Гумбольдт Бронкос» ехала на матч против «Нипавин Хоукс».

Ее автобус столкнулся с грузовиком в 35 км от Тисдейла в провинции Саскачеван.

Полиция подтвердила гибель 14 человек. Возраст погибших от 16 до 21 года. Водитель автобуса также погиб. Еще 14 человек доставлены в больницу, трое из них в критическом состоянии, сообщает BBC.

По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам.

«Не могу даже представить себе, что сейчас переживают родители. Все мои мысли и чувства обращены сейчас ко всем, кого коснулась эта трагедия — как в общине Гумбольдта, так и за ее пределами», — говорится в его «Твиттере».

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.

Инспектор полиции Тед Мунро заявил, что спасательная операция продолжается. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших.

В ожидании новостей

Отец одного из игроков Майлз Шумлански приехал на место происшествия после того, как ему позвонил сын.

«Это была катастрофа. Автобус вытаскивал подъемный кран», — рассказал он местной газете Saskatoon Star Phoenix.

Президент хоккейного клуба «Гумбольдт Бронкос» Кевин Геринджер опубликовал заявление, в котором обратил «мысли и молитвы» к семьям спортсменов и персонала команды.

«Наша семья „Бронкос“ шокирована, мы пытаемся прийти в себя после этой ужасной потери», — говорится на официальном сайте.

Президент клуба «Нипавин Хоукс», на матч с которым направлялась команда «Гумбольдт Бронкос», Даррен Опп назвал произошедшее ужасной катастрофой.

«Мамы, папы и дяди ждут новостей о том, уцелели ли их дети и племянники», — сказал Опп в комментарии Globe and Mail.