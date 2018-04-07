В автомобильной аварии погибли 14 канадских хоккеистов

В автомобильной аварии погибли 14 канадских хоккеистов1
- 7.04.2018, 11:51
Молодежная команда «Гумбольдт Бронкос» ехала на матч против «Нипавин Хоукс».
Ее автобус столкнулся с грузовиком в 35 км от Тисдейла в провинции Саскачеван.
Полиция подтвердила гибель 14 человек. Возраст погибших от 16 до 21 года. Водитель автобуса также погиб. Еще 14 человек доставлены в больницу, трое из них в критическом состоянии, сообщает BBC.
По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 человек.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам.
«Не могу даже представить себе, что сейчас переживают родители. Все мои мысли и чувства обращены сейчас ко всем, кого коснулась эта трагедия — как в общине Гумбольдта, так и за ее пределами», — говорится в его «Твиттере».
I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.
Инспектор полиции Тед Мунро заявил, что спасательная операция продолжается. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших.
В ожидании новостей
Отец одного из игроков Майлз Шумлански приехал на место происшествия после того, как ему позвонил сын.
«Это была катастрофа. Автобус вытаскивал подъемный кран», — рассказал он местной газете Saskatoon Star Phoenix.
Президент хоккейного клуба «Гумбольдт Бронкос» Кевин Геринджер опубликовал заявление, в котором обратил «мысли и молитвы» к семьям спортсменов и персонала команды.
«Наша семья „Бронкос“ шокирована, мы пытаемся прийти в себя после этой ужасной потери», — говорится на официальном сайте.
Президент клуба «Нипавин Хоукс», на матч с которым направлялась команда «Гумбольдт Бронкос», Даррен Опп назвал произошедшее ужасной катастрофой.
«Мамы, папы и дяди ждут новостей о том, уцелели ли их дети и племянники», — сказал Опп в комментарии Globe and Mail.