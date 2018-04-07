Галина Смирнова: Суд по моему делу принял постановление от 39 марта! 7.04.2018, 11:55

Галина Смирнова

Как работают белорусские судебные «конвейеры».

Правоохранительные органы и чиновники Бобруйска до сих пор не могут объяснить, на каком основании лидер Бобруйского РЭПа на столетие БНР провела в тюрьме двое суток.

Ночью 24 марта Галину Смирнову и Таисию Кабанчук задержали и отправили в ИВС, где они провели почти три дня. При задержании и оформлении активисток милиция допустила огромное количество процессуальных нарушений (например, когда Галина Смирнова внесла свои замечания в протокол, милиционер заявил, что она его испортила). Самое главное: до сих пор ни один орган не может дать ответ, за какое преступление активистки провели выходные дни в камере, пишет praca-by.info.

Галина Смирнова пробует заставить правоохранительные органы соблюсти закон:

– Я подала жалобу в прокуратуру с подробным описанием ареста и нарушений; отправила письмо в службу собственной безопасности; написала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников милиции – за их незаконные действия во время задержания.

Профсоюзный лидер не питает ложных надежд на то, что чиновники от правосудия вдруг вернутся в правовое поле:

– Сейчас мне остается только с юмором смотреть на эту ситуацию и шутить. Посмотрите, например: из суда пришло официальное уведомление, что наше с Таисией Кабанчук дело отправлено на доработку – согласно постановлению от… 39 марта! Так вот в чем дело! Люди ждут лета, но оно никак не приходит; на улице 20 градусов тепла, а по всему Бобруйску лежат огромные сугробы; наш особенный белорусский снег не тает. Почему? – да потому что 39 марта все никак не наступит.