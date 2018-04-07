Как выйти из Великого поста с пользой для организма 1 7.04.2018, 12:54

В первый праздничный день нельзя набрасываться на еду.

Даже если постились вы не строго и не полтора месяца, возвращаться к скоромному рациону все равно нужно, соблюдая ряд правил, иначе полученный оздоровительный эффект можно перечеркнуть в первый же день выхода из Великого поста. Как этого не допустить, «Сегодня» рассказали Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог, терапевт высшей категории клиники Doctor Sam, и Ирина Лесняк, семейный врач МС "Гармония здоровья".

За присест — лишь один вид белка

Часть шашлыка замените не менее праздничным блюдом — овощами-гриль. Ведь ЖКТ отвык переваривать продукты животного происхождения. По этой же причине миксование белков может обернуться несварением или аллергией, так что за один присест ешьте либо яйцо, либо сыр, либо мясо, либо рыбу.

Разговение начните с яйца и тарелки салата. Белок даст стойкое ощущение сытости, и не будет желания наброситься на скоромную пищу. От быстрых же углеводов в куличе вы быстро захотите есть, а белый сахар в его составе только усилит голод. Потому завтракать одним лишь куличом и чаем не стоит.

75% съеденного в первый праздничный день должны быть овощи.

Чтобы помочь ЖКТ в переваривании праздничных блюд, три четверти рациона должны составить свежие овощи, в том числе листовые — шпинат, руккола, зелень петрушки, укропа и лука: они имеют ферментативные свойства. Улучшают переваривание пищи также любые специи.

Употребление капусты — белокочанной, краснокочанной, цветной, брюссельской, брокколи, кольраби, савойской (и не только свежей) — принесет тройную пользу. Первая: клетчатка даст быстрое ощущение сытости, что упредит не только переедание, но и позволит съесть меньше обычного безо всякого "собирания воли в кулак". Вторая: сок капусты — это натуральный ферментативный препарат. Третья — индолы и сульфорафан в капусте усиливают детоксикационные функции печени.

А вот употреблять аптечные препараты для улучшения переваривания пищи не стоит: организм, безусловно, выделит большее количество соков, но это увеличит аппетит, и вы переедите, что в результате никак не поможет ЖКТ, а наоборот, добавит работы и проблем.