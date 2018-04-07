Школьник нашел гранату, когда гулял с собакой 7.04.2018, 13:06

Это произошло вечером 5 апреля недалеко от деревни Мальковичи Ганцевичского района.

Восьмиклассник гулял в лесу с собакой и увидел на земле предмет, похожий на гранату. Он запомнил местонахождение и сообщил о нем утром школьному учителю. Учитель рассказал о боеприпасе в милицию. На месте выставили пост охраны, также там работала саперно-пиротехническая группа.

За последние сутки в Мальковичах находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны дважды. Утром того же дня в лесу работник местного лесничества обнаружил 50-миллиметровую минометную мину. Специалисты вывезли боеприпас на полигон и уничтожили, пишет belta.by.