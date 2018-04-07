В Минске придумали новый метод борьбы с нелегальной торговлей 9 7.04.2018, 13:10

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Как он может работать?

На прошлой неделе депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение, которое может сделать более эффективной борьбу с несанкционированной торговлей.

Как правило, местная власть борется с нелегальной торговлей с помощью рейдов. Но большой погоды это не делает. Потому что штрафы маленькие, конфисковать товар нельзя, а милиция не наделена правом составлять протоколы на нелегалов, пишет tut.by.

Есть и некоторые «ручные» методы борьбы, но несанкционированные рынки в людных местах по-прежнему существуют. Торговцы мешают пройти, оставляют после себя мусор и не платят налоги. Среди них хватает и «перекупов».

Но на прошлой неделе «депутаты» проголосовали за изменения и дополнения в правила благоустройства и содержания столицы. Теперь там может появиться пункт о недопущении несанкционированной торговли в неустановленных местах. Сейчас изменения направлены на экспертизу в Минюст, и если они ее пройдут, то норма вступит в силу.

Если несанкционированная торговля будет признана нарушением правил благоустройства и содержания города, то такое действие подпадет под состав статьи 21.14 КоАП Беларуси (Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Оно влечет штраф на физлицо до 25 базовых, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 50 базовых, а на юридическое лицо — от 20 до 100 базовых.

Согласно статье 3.30 ПИКоАП, составлять протоколы о таком административном правонарушении могут уполномоченные лица следующих органов:

— органов внутренних дел;

— органов, осуществляющих государственный санитарный надзор;

— организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих коммунальные услуги;

— органов Комитета государственного контроля.

Проще говоря, протокол на человека, торгующего искусственными цветами на выходе из «Каменной Горки», сможет составить милиционер, уполномоченный сотрудник Санэпидемслужбы, системы ЖКХ и даже КГК. В итоге этому нелегальному торговцу может быть назначен штраф до 612,5 рубля.