Станислав Белковский: Запад поставил на Путине крест 1 7.04.2018, 13:25

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Станислав Белковский

Фото: syl.ru

Гибридная война идет в полном объеме

Об этом в интервью Радио Свобода заявил политолог Станислав Белковский. Ведет передачу Леонид Велехов.

- Начинаем. Ну что, Станислав Александрович, вторую неделю, причем Cтрастную…

- Пылают станицы…

- Пылают станицы, и правит нами новый старый президент. Начало этих славных дней мрачат события невеселые – Кемерово, Волоколамск, развитие истории с отравлением Скрипалей и усиление международной изоляции России: сплошной негатив. Но есть и позитив – оправдание Юрия Дмитриева. Начнем с позитива. Как вы считаете, что спасло Дмитриева? Вместо затребованных обвинением девяти лет всего три месяца и даже не тюрьмы ему осталось, а "ограничения свободы".

- Дмитриева спасла консолидированная поддержка гражданского общества, в том числе на региональном уровне в условиях, когда, видимо, суд был недостаточно коррумпированный или административно мотивированный, чтобы давать ему максимальный срок. То есть Дмитриев был не так важен для репрессивной машины путинской России.

- Не более того? Такая первая ласточка, которая весны не делает?

- Не делает, совершенно. Потому что условный Алексей Валентинович Улюкаев или братья Магомедовы могут пострадать значительно серьезнее. Алексей Валентинович уже пострадал. Это все зависит ситуативно, от конкретного конфликта, его содержания, подоплеки и состава интересантов.

- Тем не менее, за Дмитриева радостно. Совершенно очевидно, что человек достойный.

- Но даже в этом случае его не оправдали, как вы видите, потому что на это судебная система России не способна в принципе.

- С позитивом, видимо, закончили. В остальном славные дни нового старого президента начинаются с ваших любимых черных лебедей, которые, по-моему, уже таким клином полетели…

Уже образуют целый компактный зоопарк.

- Самый крупный лебедь летит с Альбиона, накрыл крылами всю Европу. Но тем не менее, начнем не с самого крупного, а с самого свежего. Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. Не буду оглашать весь список, люди известные.

- Поскольку в сумме получается 38, то это скорее черные попугаи, а не черные лебеди.

- Станислав в своем репертуаре. Набор фамилий откалиброванный или все-таки случайная выборка?

- Не будем забывать, что всего фамилий и наименований юридических лиц 189, то есть это далеко не первый транш, первый был еще весной 2014 года. Сегодня многие журналисты спрашивали у меня, почему в списке нет Игоря Сечина, Геннадия, Тимченко и братьев Ротенбергов, словно забыв о том, что все эти люди попали под санкции еще четыре года назад, поэтому не попали под них сегодня. Там есть разные люди, там есть Олег Дерипаска, крупный бизнесмен, весьма заточенный на построение неких лоббистских коммуникаций с США и в США. Там есть руководители силовых структур определенных, в том числе наиболее одиозные, типа Виктора Золотова. Там есть и люди, которые считаются управляющими личными активами российского лидера, например, Кирилл Шамалов, то ли нынешний, то ли бывший зять, муж дочери президента, Екатерины Тихоновой: компании "Яуза-12" и "Ладога Инвестмент", подконтрольные Шамалову, считаются именно вместилищами различных путинских активов. И это, естественно, не последний транш. Поэтому не нужно слишком хвататься за сердце от того, что кого-то в этом списке нет, а кто-то наоборот есть.

- Тем не менее, насколько чувствителен удар в его сегодняшнем варианте?

- Философия санкций не менялась с тех пор, как она была разработана высокопоставленным чиновником Госдепартамента США Даниэлом Фридом в марте 2014 года и впервые имплементирована тогдашним президентом Бараком Обамой. Здесь Трамп классический преемник Обамы, как бы он своего предшественника ни критиковал за разные решения. Эта философия – вбить клин между Путиным и элитами, показать, что для элит Владимир Путин более не является гарантом их интересов, каким он был до весны 2014 года, а является токсичным активом. Странным образом это совпадает с интересами самого Владимира Владимировича, который видит в санкциях прямой путь к значительной репатриации капиталов в Россию и вообще к возвращению собственно путинской элиты в сферу национальных интересов.

- Всех санкционной метлой загнать в родной амбар.

- Хочу заметить, что под санкции не попали сегодня братья Магомед и Зиявудин Магомедовы, поскольку они оказались в российской тюрьме. Я, кстати, не исключаю, что их бурная активность на инвестиционном поприще в США, где они были партнерами известного бизнесмена Илона Маска и соинвесторами его проекта, и, возможно, активность их действий по предотвращению собственного попадания под санкции тоже сыграла свою роль в решении Кремля наказать их здесь, в России.

- Мы поговорим обязательно еще о Магомедовых, потому что это тема, конечно, отдельная и очень интересная. Когда ждать продолжения санкционных шагов?

- Это будет во многом зависеть от позиции России. Это ведь только Кремль считает, вернее, делает вид, что считает, что санкции вводятся не в ответ на какие-то российские шаги, а чтобы наказать Россию, заставить ее встать обратно на колени. А дальнейшие санкции на самом деле будут зависеть и от ситуации на юго-востоке Украины, и от расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах, президентские выборы 2016 года, и от дальнейших попыток России вести гибридную войну в разных регионах мира, в том числе в виде кибератак, в виде терактов, различных форм давления на те или иные режимы, колеблющиеся между Россией и НАТО, типа сербского и черногорского, хотя черногорский уже колеблется гораздо менее. И все зависит от того, будет ли все-таки Россия последовательно идти путем урегулирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей или же минские соглашения так и останутся фейком и блефом, каким они были изначально и остаются по сей день…

- Между прочим, в мотивационной части все на Украину завязано, я даже не ожидал, казалось, что Украина, тем более Крым, забытая тема, "заигранная", а тут она звучит как бы подчеркнутая жирной чертой.

- Украина в целом, Крым в отдельности… И вообще все разные элементы гибридной войны, которые мы наблюдали за последние четыре года.

- Как это все совмещается с недавно утекшими в прессу планами Трампа все-таки встретиться с Путиным?

- Встречаться Дональд Трамп с Владимиром Владимировичем Путиным может сколько угодно, вопрос – какова концепция и ожидаемые результаты этой встречи. Пока что мы знаем, что тот самый пресловутый закон, подписанный Трампом 2 августа 2017 года, предполагает, что Трамп не может отменять те санкции без согласия законодательной власти. Поэтому здесь от субъективных пожеланий американского лидера будет зависеть не так много.

- Но, по вашим представлениям, антикремлевские санкции все же ему против шерсти или в общем нет?

- Понимаете, у Трампа нет какой-то последовательной стратегии, во всяком случае мы ее не видим. Он классический шоумен у власти, который сегодня может не помнить, что он обещал и говорил вчера. Поэтому я бы не стал переоценивать значение личных позиций Трампа в таких чувствительных для американских элит в целом вопросах. Посмотрим, что скажет Роберт Мюллер, спецпрокурор, который расследует все эти дела, что скажет Пол Манафорт, дающий показания. Я думаю, что показания этого политтехнолога, Пола Манафорта, весьма плотно сотрудничавшего прежде с Олегом Дерипаской, повлияли на то, что Дерипаска и многие его структуры попали в сегодняшний санкционный список. В Настю Рыбку я верю несколько меньше как в источник разведывательной информации.

- Между прочим, как-то о них в тайской тюрьме под покровом ночи очень мало слышно. Как вы думаете, всплывут они еще на поверхность?

- Пока мы не видим, чтобы с ними шли какие-то серьезные контакты, во всяком случае по американской линии. Мне кажется, они несколько переоценили себя в рамках пиар-кампании. Это были обычные авантюристы. Достаточно успешные авантюристы, но все-таки не геополитического значения.

- А теперь давайте все-таки обратимся к самому крупному из черных лебедей. Высланные дипломаты летят по маршруту Восток-Запад туда и обратно, как гуси перелетные. Как вы считаете, беспрецедентное "фэ" Запад высказал Владимиру Путину, или ничего особенного?

- Высылка дипломатов – нет. Потому что высылки дипломатов практиковались регулярно, ежегодно при советской власти и в таких масштабах в том числе.

- Ну, в таких масштабах, да еще 20 стран с лишним – я что-то не припомню.

- Слишком мало сейчас зависит от дипломатических кругов и дипломатических сфер. Владимир Путин, будучи классическим бизнесменом у власти, привык решать все вопросы с помощью каких-то деловых коммуникаций, тайных посредников, доверенных лиц, извлекаемых Карабасом Барабасом из различных сундуков его сознания и подсознания. Поэтому сокращение штатов посольств – это система актов во многом формальная. Конечно, как взаимный моральный выпад, взаимный эстетический выпад – это существенно.

- То есть все-таки это не начало новой "холодной войны"?

- Да нет, холодная война уже закончилась. Моя теория сводится к тому, что она происходила с конца 40-х годов, с момента Фултонской речи Уинстона Черчилля, и закончилась она благополучно, я даже знаю, в какой точно день – она закончилась 9 ноября 1999 года, в день падения Берлинской стены, после этого никакой "холодной войны" уже не было.

Если считать "холодную войну" третьей мировой, то сегодняшнюю войну нужно считать четвертой мировой – это гибридная война, которая не предполагает формально объявление войны какими бы то ни было государствами, ввод куда бы то ни было регулярных войск и соединений, она предполагает некое сочетание факторов, среди которых большую роль играют частные военные компании, всякие прокси-силы, кибератаки, теракты, типа попыток переворота в Черногории и покушение на сербского лидера господина Вучича в 2016 году, и так далее. Эта война идет в полном объеме. А обмен высылками дипломатов – это лишь эпизод этой войны, это не начало и не конец ее.