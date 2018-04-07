Япония возрождает морскую пехоту из-за угрозы со стороны Китая 3 7.04.2018, 13:29

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Подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.

Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая, сообщает Reuters.

Подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.

«Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью», - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Китай, который доминирует в Южно-Китайском море, опережает Японию в расходах на оборону. В 2018 году Пекин, претендующий на группу необитаемых островов в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио, потратит 1,11 трлн юаней ($176,56 млрд) на свои вооруженные силы, что в три раза больше, чем в Японии.

Китай в сентябре 2018 года впервые за последние шесть лет направит своих военных чиновников на стажировку в Министерство обороны Японии.