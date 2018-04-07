Интернет подвергся мировой ботнет-атаке 1 7.04.2018, 13:38

Интернет-ресурсы по всему миру оказались временно недоступны.

Произошла масштабная хакерская атака на сетевое оборудование Cisco. По данным исследовательской группы Cisco — Talos Intelligence, — хакеры обнаружили уязвимость в клиенте Smart Install.

Как уточняет Solar Security, в интернете идет мощная ботнет-атака, при которой адреса сканируются на наличие уязвимости в Cisco IOS, позволяющей удаленно выполнять команды на устройствах Cisco.

Из-за атаки пострадали несколько крупных провайдеров, вечером 6 апреля некоторое время был недоступен Twitter.

В Cisco выпустили патчи для обнаруженной уязвимости.

Talos предполагает, что за атакой стоит связанная с российскими властями группировка Dragonfly. Компания не исключает взломов американских федеральных ведомств, в том числе энергетических и военных, пишет Lenta.ru.

По информации «Лаборатории Касперского», которую приводит «Интерфакс», хакеры атакуют коммутаторы Cisco, какая группировка стоит за этим, российские специалисты пока не знают.

Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")».

В «Лаборатории» отметили, что атаке подвергаются целые дата-центры, из-за чего оказываются недоступны многие известные интернет-ресурсы. «Касперский» предполагает, что масштабы взлома «могут быть очень серьезными».

Cisco — американский производитель сетевого оборудования.