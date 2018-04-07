День рождения Джеки Чана: самые необычные травмы актера во время съемок 7.04.2018, 13:44

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7 апреля свой день рождения празднует Джеки Чан.

Знаменитому актеру, режиссеру, каскадеру, сценаристу, продюсеру и постановщику трюков исполнилось 64 года.

В 2014 году, получая “Оскар” за вклад в киноискусство, Чан сказал:

- После 200 фильмов, стольких сломанных костей он — мой.

Говорят, что у актера нет ни одной целой кости. Он сам считает, что есть один не сломанный палец, но не помнит, какой. LeMonade решил рассказать о самых необычных травмах актера.

Самой опасной в карьере актера стала травма, полученная в 1986-м на съемках “Доспехов бога” в Югославии. Толком не отойдя от 20-часового перелета, он выполнял довольно простой трюк – прыгал со стены на дерево вниз. Но повторяя дубль, сорвался с ветки и ударился головой о булыжник.

Съемочной группе пришлось обзванивать больницы, чтобы узнать, где делают операции на мозге. Через 8 часов актер лег под нож, а через 5 дней уже был в больнице в Париже. Там Чан пробыл чуть больше недели, и вернулся к работе над фильмом. Как он сам однажды рассказал в интервью Maxim, о произошедшем какое-то время знал только отец. Но когда папарацци “поймал” актера в больнице, тот понял, что фото окажутся в прессе. Так что позвонил матери, и сказал, что находится в Париже, соврав, что травмировался один из каскадеров.

При съемках “Змеи в тени орла” (1978) руку Чана исполосовали мечом от плеча до запястья. Острие должны были затупить, но забыли. Актер закричал от боли и упал на землю, но это не смутило ни оператора, продолжавшего снимать, ни режиссера, включившего реальную кровь в фильм. Кроме того, тогда Джеки Чану выбили зуб. Однако картина сделала актера настоящей звездой.

А на съемках “Кто я?” актер подбрасывал нож, и проткнул ступню, пытаясь его поймать. Кроме того, Чан упал с носорога, но сцена в котором он едет на нем верхом, в фильм не вошла – оператор допустил ошибку, а возможности переснять не было.

Когда в 2012-м году в Японии вышел фильм под названием Raising Dragon (у нас – “Доспехи бога-3: Миссия Зодиак”), он рекламировался постером, каталогизировавшим все основные повреждения Чана за много лет. У звезды невероятных боевиков было около 50 травм только на коленях, более 15 – спины. Одна из них, на съемках “Полицейской истории” в 1985 – перелом 7-го и 8-го позвонка, чуть не оставила его парализованным. Мало того, при работе над “Полицейской историей-3” Чана…задел вертолет. Актер при этом висел сбоку на поезде.

Вообще, “карта повреждений” Джеки Чана – популярная тема для инфографики и всяческих схем в прессе. Но он – на ногах, что, наверное, было бы не под силу никому другому.