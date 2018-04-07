«Захотел усатый дед сделать чэсным интернет…»4
- 7.04.2018, 13:53
Поэт Дмитрий Растаев прошелся поэтическим слогом по скандальным поправкам в закон о СМИ.
Захотел усатый дед
— Хочешь выложить контент?
Предъяви-ка документ!
Всех писак сегодня нам
нужно знать по именам —
чтобы каждый «театрал»
мог навешать им похвал,
чтоб никто не смел онлайн
дедов высмеять комбайн,
чтоб с утра и до утра
только «Славься!» и «Ура!»
***
О бедном трудяге замолвите слово!
Декретом безумным напуган он снова:
паши за гроши — а решишь пободаться,
узнаешь всю прелесть судьбы тунеядца.
Пойдёшь и заплатишь тогда в полной дозе
всё то, что накрутят тебе в жилкомхозе —
и снова не пикни,
и снова не ной...
Пора что-то делать нам с этой страной.