Белый дом прокомментировал антироссийские санкции 7.04.2018, 14:01

Санкции помогут российским олигархам понять, что нельзя извлекать выгоду из дестабилизирующих действий России.

Администрация президента США прокомментировала новые санкции, введенные американским Минфином в отношении российских чиновников, компаний и бизнесменов.

"Новые санкции продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России", — отмечается на сайте Белого дома.

В тексте заявления Россию обвиняют в том, что она вела глобальную кампанию, направленную на подрыв суверенитета и безопасности США и их союзников.

"Санкции помогут российским олигархам, которые извлекли выгоду из дестабилизирующих действий России, убедиться в том, что это не останется без последствий", — указано в тексте.