Выпускники агроклассов получат льготы при поступлении в вузы 3 7.04.2018, 14:16

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Фото: old.gsom.spbu.ru

Первые агроклассы начнут работу в школах Беларуси уже 1 сентября 2018 года.

«Выпускники, окончившие агроклассы, будут иметь возможность поступать в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности на льготных условиях», сообщили представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. При этом в ведомстве не уточнили, какие именно льготы будут положены таким абитуриентам.

Однако сотрудники министерства добавили, что в ближайшее время будут пересмотрены учебные планы и программы подготовки специалистов в аграрных вузах и колледжах в части введения на первом курсе учебных ознакомительных практик. Кроме того, будет увеличено количество практических занятий на производстве, пишет БелТА.

Ожидается, что это позволит студентам уже на первом этапе учебной деятельности лучше изучить особенности будущей профессии и оценить свои возможности в ней.

Ранее сообщалось, что агроклассы планируется открывать на селе и в небольших городах по всей Беларуси.

Агроклассы будут создаваться на базе 10-11-х классов школ крупных деревень, сел, небольших городов, иногда районных центров.

Школы будут созданы при крупных базовых хозяйствах. Там студенты будут изучать новую технику и осваивать современные технологии.