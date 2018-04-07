«Очень важно, чтобы Пасха меняла нас» 7.04.2018, 14:23

Георгий Коваленко

Фото: glavcom.ua

Священник рассказал о важности исповеди и причастия перед Пасхой.

Священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко рассказал "Апострофу" о значении Великого поста и важности исповеди и причастия перед Пасхой.

- Скажите, отличается ли чем-то процедура подготовки к Пасхе для тех, кто выдержал пост, и тех, кто не придерживался поста?

- Пасха - это сочетание и ветхозаветного праздника, и новозаветного. Когда-то Бог вывел свой народ из египетского плена в Землю обетованную. Бог дал свободу своим людям. И именно это вспоминают, когда празднуют Пасху.

Пасха переводится как переход, как выход из рабства к свободе. Но с приходом в мир Господа нашего Иисуса Христа этот праздник получил еще один смысл, связанный со Светлым Воскресением Христовым. И для нас, христиан, Пасха - это также воспоминание о Воскресении Христовом. Мы празднуем победу над смертью. Мы празднуем открытые врата рая. Когда-то первый человек совершил ошибку, и богочеловек, Христос, ее исправил.

Когда-то приносились жертвы за человеческие грехи в виде животных, а здесь Господь принес себя в жертву, отменив те жертвы. И жертва стала бескровной. И от нас Господь просит одного - веры и добрых дел. Весть о воскресении христиане понесли по всему миру. И самое главное в этот день - это наши поздравления друг другу. Мы говорим "Христос Воскрес" и слышим в ответ "Воистину Воскрес". Мы прославляем Христа, воскресшего из мертвых. Мы собираемся еще ночью на богослужение и начинаем петь радостную пасхальную песню.

В той книге, по которой мы совершаем богослужение, есть такая ремарка: "Пусть будет всем известно, что ни мясо, ни яйца, ни сыр, ни пасочки не являются Пасхой. Пасха - сам Христос. И только тот, кто причащается, истинно вкушает Пасху". Все спрашивают: "Как быть тем, кто не постился или постился не все время, или не придерживался поста?" И ответ на этот вопрос дается в чтении, традиционном на Пасху. Это слово Иоанна Златоуста, он говорит: "И те, кто постился, и те, кто не постился, все придите. Трапеза готова".

На самом деле настоящая пасхальная трапеза - это причастие в божественной пасхальной литургии. Уже потом Церковь благословляет вкушать непостную пищу. Но это продолжение того праздника, который начинается в храме. И в течение 40 дней мы с вами будем праздновать Пасху, в течение 40 дней мы будем друг друга приветствовать "Христос Воскрес" и отвечать "Воистину Воскрес". Более того, в течение всего года каждый воскресный день, каждое воскресенье также является малой Пасхой. Потому что мы, христиане, верим в то, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. То есть открыл для нас двери Царства небесного и вечной жизни.

- Говорят, что во время Пасхи нельзя желать кому-то зла, иметь плохие мысли и тому подобное. Действительно ли это так и можно ли, например, перед Пасхой, очиститься от этого во время исповеди?

- Конечно, перед Пасхой - в течение страстной недели - стоило бы исповедаться, чтобы подойти к Святому причастию с чистым сердцем и душой. Те, кто постился, те, кто исповедовался, как правило, в течение целой недели могут подходить к Святому причастию.

Очень важно, чтобы Пасха меняла нас, чтобы исповедь очищала нас и чтобы мы, когда веруем в Воскресение Христово, понимали, что его путь к воскресению лежал через Голгофу, через самопожертвование. Поэтому и путь христианина к настоящей жизни во Христе лежит через любовь к ближнему, жертвенное служение ближнему, добрые дела, добрые мысли, добрые слова. И все это делает нас похожими на Христа. Бог когда-то создал первого человека по образу своему и подобию. Образ на нас есть всегда, а вот подобие достигается. И, глядя на Христа, на его жизнь, на его служение, глядя на служение святых апостолов, святых всех времен, глядя на тех верующих людей, которые нас окружают - это все является примером для нас в жизни. И мы так же присоединяемся к Божьему народу, святой Церкви и становимся настоящим сообществом - богочеловечеством, богочеловеческим сообществом Церкви.