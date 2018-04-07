Би-би-си узнала причины отказа выдачи визы племяннице Скрипаля 4 7.04.2018, 14:35

2,682

Британское консульство смутила цель визита Виктории Скрипаль в страну.

Британское консульство отказало племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в выдаче визы. Сотрудников дипведомства смутили цель визита родственницы и ее материальное положение, следует из копии уведомления, с которым ознакомилась Би-би-си.

В анкете Виктория Скрипаль указала, что намерена посетить своих родственников в Великобритании.

«А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — говорится в решении консульства.

Также в документе отмечается, что Виктория Скрипаль не смогла доказать, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Британии, которое могло бы затянуться на несколько месяцев. В своей анкете женщина указала, что сейчас не работает, а на вопрос о том, есть ли у нее спонсоры, сбережения или иные источники доходов, ответила отрицательно.

О том, что британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе, заявили в Хоум-офисе Великобритании 6 апреля. Официально было указано, что такое решение приняли из-за того, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам. В интервью Sky News родственница Скрипалей сообщила, что была уверена, что Великобритания откажет ей в визе.