На краю света: хрупкая красота Антарктики 7.04.2018, 14:43

Фотожурналист агентства Рейтер Александр Менегини решил воочию увидеть красивый и хрупкий континент - Антарктику.

Целью поездки, организованной "Гринпис", было распространение информации о том, что Европейский Союз предлагает объявить Антарктику заповедной зоной для защиты морской фауны и флоры, сообщает BBC.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Путь до Антарктики занял четыре дня. Члены экспедиции увидели китов, пингвинов и громадные ледники.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Площадь предлагаемой морской заповедной зоны в море Уэдделла достигнет 1,8 млн квадратных километров. Если предложение будет принято, она станет крупнейшей заповедной зоной на планете.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Экспедиция началась в Пунта-Аренас в Чили. Члены экспедиции изучали, как влияют на морскую фауну изменения климата, загрязнение окружающей среды и рыболовство.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

"Сама Антарктика защищена международным договором об Антарктике, но при этом воды вокруг нее могут подвергаться эксплуатации, - говорит лидер экспедиции "Гринпис" Том Форман. - Соответственно, нельзя упустить возможность защитить эти морские районы, которые чрезвычайно важны для огромного числа видов животных".

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Среди прочего экспедиция посетила остров Кювервиль, залив Полумесяца, остров Данко, залив Неко-Харбор и залив Хиро-Бэй.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Экспедиция также посетила остров Десепшн. Это остров вулканического происхождения, чья затопленная кальдера представляет собой одну из лучших естественных гаваней в регионе.

На острове находятся руины бывшей китобойной базы и небольшое кладбище.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

"В Антарктике очень богатая фауна: пингвины, разные виды тюленей и китов, морские птицы встречаются повсюду", - говорит фотограф Александр Менегини.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

"Я никогда не забуду пингвинов. Они не считают людей хищниками и могут окружать вас часами, если вы не слишком резко двигаетесь. Более замечательных животных, кроме моей собаки, я еще не видел", - продолжает он.

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

Фото: Alexandre Meneghini/Reuters

"Как видно из моих фотографий, Антарктика далека от цивилизации. Но цивилизация затрагивает и ее. И я надеюсь, что мои фотографии покажут, насколько красиво это место, - добавляет фотограф. - Но ни одна из моих фотографий не передает всей подлинной красоты Антарктики".