На растопку самое то! 3 Людмила Мирзаянова

7.04.2018, 14:56

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Фото: tut.by

Запомнилось и рассмешило интервью молодой учительницы «Евроньюс».

Вчера по «Евроньюс» показали репортаж о Беларуси. Сказали о двуличной политике властей, о Дне Воли с задержаниями за бело-красные флажки, о штрафах за «неугодные» действия, о «тунеядцах»...

Запомнилось и рассмешило интервью молодой учительницы.

Село. Изба. Девушка растапливает печь и рассказывает о своей жизни, что зарплата у неё 200 долларов, что часть денег уходит на дрова, что директор школы заставил выписать три газеты. При этих словах девушка берет газету «Рэспубліка» и объясняет, что в газете сплошная пропаганда, что читать там нечего, но... горит она отлично. На растопку самое то! И бросает газету в огонь.

Людмила Мирзаянова, Фейсбук