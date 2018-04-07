закрыть
7 апреля 2018, суббота, 16:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На растопку самое то!

3
  • Людмила Мирзаянова
  • 7.04.2018, 14:56
  • 2,502
Фото: tut.by

Запомнилось и рассмешило интервью молодой учительницы «Евроньюс».

Вчера по «Евроньюс» показали репортаж о Беларуси. Сказали о двуличной политике властей, о Дне Воли с задержаниями за бело-красные флажки, о штрафах за «неугодные» действия, о «тунеядцах»...

Запомнилось и рассмешило интервью молодой учительницы.

Село. Изба. Девушка растапливает печь и рассказывает о своей жизни, что зарплата у неё 200 долларов, что часть денег уходит на дрова, что директор школы заставил выписать три газеты. При этих словах девушка берет газету «Рэспубліка» и объясняет, что в газете сплошная пропаганда, что читать там нечего, но... горит она отлично. На растопку самое то! И бросает газету в огонь.

Людмила Мирзаянова, Фейсбук


популярное за неделю

Мнение

Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич