Air France отменила треть рейсов из-за забастовки во Франции 1 7.04.2018, 15:05

Профсоюзы требуют повысить зарплаты сотрудникам Air France.

Французская авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, сообщает AP.

Забастовка 7 апреля, уже пятая по счету с февраля, повлияла на внутренние и международные рейсы. Air France предлагает пассажирам, чьи рейсы отменили, бесплатно поменять билеты.

Профсоюзы требуют повысить зарплаты сотрудникам Air France на 6%, так как уровень выплат не менялся годами. Они обещают еще больше забастовок в апреле. Авиакомпания, в свою очередь, готова пойти лишь на 1-процентное повышение. При этом из-за забастовок Air France теряет миллионы евро в день.

Забастовка сотрудников авиакомпании совпала с масштабными забастовками железнодорожников во Франции. Кроме того, 3 апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц.