Стрельба санкциями по окружению Путина 7.04.2018, 15:36

1,073

Новые санкции выглядят очень серьезным жестом администрации Трампа.

"Долгожданный удар по ближайшему окружению Путина" и предупреждение о том, что объектом санкций может оказаться любой близкий Владимиру Путину функционер или бизнесмен, – так американские наблюдатели оценивают решение Белого дома ввести санкции против 24 россиян и 14 компаний. Об этом передает «Радио Свобода».

Их активы в США замораживаются, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дело. Это решение может оказаться финансово губительным, по крайней мере, для одного из виднейших российских олигархов.

Санкционный список, в котором значатся имена некоторых близких друзей и соратников Владимира Путина, а также мотивировка этого решения – оно принято в ответ на большой набор "подрывных действий российского правительства во всем мире" – были встречены одобрительными комментариями даже традиционных критиков президента Трампа. Сенатор Джон Маккейн назвал новые санкции "ясным знаком Путину и его дружкам", что им придется расплачиваться "за российскую агрессию на Украине и в Сирии". Сенатор-республиканец Бен Сасси, традиционный критик российской политики Дональда Трампа, выразил удовлетворение тем, что США наконец-то бьют по "самому чувствительному месту путинских бандитов – по их толстым кошелькам". Конгрессмен-демократ Элиот Энгел приветствует решение Белого дома и призывает действовать умнее и жестче в отношениях с Кремлем.

Новые санкции выглядят очень серьезным жестом администрации Трампа, потому что она метит в неприкасаемых людей из ближайшего окружения Путина, говорит Андерс Аслунд, экономист, специалист по России из вашингтонской исследовательской организации "Атлантический совет":

– Самое главное, в список включены очень близкие к Путину люди, играющие важную роль в его администрации. Мне показалось несколько странным, что в списке не оказалось Леонида Михельсона и Алишера Усманова, хотя его партнер по бизнесу Андрей Скоч попал в число подвергнутых санкциям. Вторая любопытная особенность – этими санкциями наносится удар по российским алюминиевым компаниям. Я не ожидал увидеть имя Виктора Вексельберга в этом списке. Я подозреваю, что причиной является либо алюминий, либо то, что он – партнер Дерипаски.

– Американские политики и комментаторы приветствуют этот список, призывая ужесточать давление на Кремль. В официальных и неофициальных заявлениях администрации Трампа говорится, что это реакция на самые разные действия Москвы: от аннексии Крыма, интервенции в Сирии до вмешательства в американские выборы и попыток подрыва западных демократий. А вам ясно, какая у этих санкций конкретная цель? Иными словами, что нужно сделать этим людям, чтобы санкции были отменены? Ведь если посмотреть со стороны, санкции вводят уже почти рутинно и заметного воздействия, казалось бы, они не возымели.

– Я бы не сказал, что ничего не изменилось. Очевидно, что Россия сейчас находится в тяжелой ситуации отчасти из-за санкций. Они были введены в течение длительного времени по совершенно ясным поводам. Первая порция была введена в наказание за аннексию Крыма. Они будут сохраняться, пока проблема остается нерешенной. Затем последовали санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Затем был ответ на вмешательство России в сирийский конфликт. Причины каждого из этих решений были ясно изложены американским правительством. Кремль продолжает вести себя по-прежнему, поэтому санкции наверняка будут ужесточаться. Теперь санкции расширяются в наказание за кибератаки во время американской президентской кампании и за определенные действия России в Сирии.

– Для кого эта последняя порция санкций может быть наиболее чувствительной?

– Самым значительным последствием может быть крах "Русала". Главные активы Олега Дерипаски теперь подвергнуты санкциям, что означает, что эти компании лишаются доступа к иностранному кредитованию. Это большой удар по Дерипаске, потому что у его бизнеса и у него самого, судя по всему, гигантские долги. Кроме того, акции "Русала" и Группы En+ размещены на иностранных фондовых биржах, что делает их зависимыми от иностранных инвесторов. Я предполагаю, что Дерипаске придется избавляться от этих активов.

– Интересно, что часть заявления Министерства финансов, посвященная Дерипаске, звучит как уголовный обвинительный документ. Там упоминается, что он был объектом расследования на предмет отмывания денег, говорится об обвинениях в его адрес в вымогательстве, упомянуты даже утверждения о его связях с российской организованной преступной группировкой. Можно из этого сделать вывод, что у американских властей есть реальная компрометирующая его информация?

– Как правило, американское правительство не включает в подобные документы данные, которые они не могут подтвердить. В подобных случаях правительственные эксперты исходят из того, что те, кто подвергнут санкциям, могут обратиться в суд, и у них должны быть основания, которые будут приняты судом в качестве доказательства. Случаи оспаривания таких решений в суде крайне редки, тем не менее такой критерий существует.

– Как вы считаете, есть вероятность того, что следующим объектом санкций станет Владимир Путин? К этому призывают Белый дом многие наблюдатели и законодатели.

– Обычно главы государств не являются объектом санкций по очевидной причине. В конце концов, вам необходимо с кем-то в государстве иметь дело, говорить. Обратите внимание, что против Сергея Лаврова также не было объявлено санкций. Если Путин будет внесен в такой список, американские официальные лица не смогут с ним говорить.

– И все-таки очень трудно представить, что санкции и их последствия заставят Владимира Путина перечеркнуть политические решения, которые принесли ему популярность: будь то аннексия Крыма или действия России на востоке Украины. Многие считают, что если бить по его окружению, олигархам, то они могут повлиять на поведение Путина. У вас есть подтверждения этой теории?

– Санкции – это инструмент, который наказывает за близость к Путину и его политике. Я знаю немало людей, имен которых я не буду называть, которые тихо покинули Россию или перешли в более или менее явную оппозицию Путину. Если они будут подвергнуты санкциям, то у них не останется выбора, как восстановить свою лояльность Путину. Пока же они держатся на дистанции. И давайте не будем забывать, что сам Владимир Путин громко публично жаловался на санкции, по крайней мере, в двух случаях: по поводу "Закона Магнитского" и после введения санкций против Ротенберга, Тимченко и Ковальчука весной 2014 года. То есть его лично затронули эти санкции. Он как-то даже сказал, что тем самым США подрывают права человека, – говорит Андерс Аслунд.

Вот список семи российских олигархов так, как он приведен в заявлении Министерства финансов США:

Владимир Богданов попал в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Богданов – генеральный директор "Сургутнефтегаза", вертикально интегрированной нефтяной компании, действующей в России. Против "Сургутнефтегаза" действуют секторальные санкции.

Олег Дерипаска попал в список за действия по поручению – прямому или косвенному – высокопоставленного представителя российского правительства и за работу в энергетическом секторе экономики России. Он также признал, что имеет российский дипломатический паспорт, и утверждал, что представлял российское правительство в других странах. Против Дерипаски велось расследование по отмыванию денег, его обвиняли в угрозах конкурентам, незаконном прослушивании правительственных чиновников и участии в вымогательстве и рэкете. Против него также выдвигались обвинения в подкупе чиновников, заказе на убийство предпринимателя и связях с российской организованной преступной группой.

Сулейман Керимов попал в список как официальный представитель российского государства. Керимов – член Совета Федерации. 20 ноября 2017 года он был задержан во Франции на два дня. Утверждается, что он ввез во Францию сотни миллионов евро – переводя за раз в чемоданах до 20 миллионов, в дополнение к более традиционным способам перевода денег – без информирования об этих средствах налоговой службы Франции. Керимов, предположительно, отмывал средства при помощи покупки вилл, а также в неуплате 400 миллионов евро налогов, связанных с виллами.

Игорь Ротенберг попал в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Он получил значительные активы от своего отца, Аркадия Ротенберга, против которого были введены санкции в марте 2014 года. В частности, Аркадий Ротенберг продал Игорю Ротенбергу 79 процентов российской буровой компании "Газпром бурение". Дядя Игоря Ротенберга, Борис Ротенберг, владеет 16 процентами компании. Как и его брат, Борис Ротенберг внесен в санкционные списки в марте 2014 года.

Кирилл Шамалов внесен в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Он женат на дочери Путина Катерине Тихоновой (СМИ сообщили об их разводе несколько месяцев назад. – Прим. РС), и его состояние кардинально улучшилось после женитьбы; в течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций "Сибура", базирующейся в России компании, которая занимается нефте- и газодобычей. Год спустя он смог получить кредит в размере более миллиарда долларов у Газпромбанка – государственного банка, против которого введены санкции. В том же году многолетний товарищ Путина Геннадий Тимченко, который сам находится под санкциями, продал дополнительные 17 процентов "Сибура" Шамалову. Вскоре после этого Кирилл Шамалов пополнил собой список элитных миллиардеров в окружении Путина.

Андрей Скоч внесен в список как официальный представитель российского государства. Скоч – депутат Государственной думы России, долгое время связан с российской организованной преступностью, в свое время возглавлял одну из таких групп.

Виктор Вексельберг внесен в список за деятельность в энергетическом секторе российской экономики. Вексельберг – основатель и глава совета директоров "Ренова", бизнес-группы, владеющей и управляющей активами в нескольких секторах российской экономики, включая энергетику. В 2016 году российская прокуратура провела рейды в офисах "Реновы" и арестовала двух сотрудников Вексельберга, включая управляющего директора, по обвинению в подкупе официальных лиц.