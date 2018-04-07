«На машине не подъехать - утонет в грязи. И так 11 лет» 7.04.2018, 15:48

Что сделала весна с улицами в Смиловичах.

«Здесь в каждом доме у всех есть резиновые сапоги. Без них вообще никуда попасть нельзя», - жители одного из частных секторов в Смиловичах уже 11 лет живут в непролазной грязи. Весной и после сильных дождей улицы превращаются в непроходимый танковый полигон.

Фото: tut.by

Посмотрев на фотографии, которые прислали в редакцию tut.by жители Смиловичей, журналисты прихватили резиновые сапоги, полноприводный кроссовер и отправились изучать проблему, которой уже много лет. Через сам городской поселок Смиловичи ведет вполне приличная центральная улица Октябрьская. Проезжали по ней за реку Волму. По левую сторону начинается район Татарская Слобода. Здесь деревенские дома соседствуют с коттеджами.

Практически все улицы частного сектора в этом районе весной и в сильные дожди превращаются в непроходимую грязь

Фото: tut.by

Журналисты свернули на улицу Калинина, которая идет параллельно Октябрьской, и сразу понимаем, что приехали не зря. И это даже с учетом того, что основные «паводки» прошли два дня назад. А сейчас погода наладилась и дороги немного подсохли. Условно подсохли.

Проехав сотню метров, сворачиваем на улицу с радостным названием Солнечная. Тут же останавливаемся. Впереди — просто настоящая внедорожная трасса.

Фото: tut.by

Достали камеру, начинают снимать. К журналистам тут же подходит местный житель.

— О, снимаете? Теперь у нас будет дорога? Вы бы два дня назад приехали, вот бы чудес насмотрелись. Даже на своем полном приводе не проехали бы. Все оставляли машины здесь, на Калинина, дальше шли пешком. Самые смелые пробовали пробраться на машинах, но потом тоже шли пешком. Уже за трактором, — житель поселка оказался словоохотливым.

На полноприводном автомобиле еще есть шанс пробраться к дому. Да и то лишь после того, как немного подсохнет. Перед тем как проехать вперед, мы промеряли палкой каждую лужу

Фото: tut.by

На полноприводном автомобиле еще есть шанс пробраться к дому. Да и то лишь после того, как немного подсохнет. Перед тем как проехать вперед, мы промеряли палкой каждую лужу

Натужно ревя мотором на первой передаче, наша машина пробивается по улице Солнечной вглубь поселка. Кое-где встречаются сухие и ровные грунтовые участки. Но большинство улиц — просто непроходимые. Здесь бы соревнования по трофи-рейдам проводить! Не нужно даже специальных трасс прокладывать.

Фото: tut.by

Наталья живет здесь уже много лет. Говорит, что весь этот ужас с дорогами длится 11 лет. Увидев нас, девушка удивленно спрашивает, как мы умудрились сюда проехать.

— Если заглянуть в любой двор, то обязательно увидите несколько пар резиновых сапог. Тут не то что на машине, пешком тяжело пройти. А представьте, как детей в школу водить? По этой грязище в сапогах, да еще с ребенком на руках. До школы два с половиной километра. Если есть машина — то оставляешь ее при въезде и с пакетами из магазина опять же пешком идешь к дому, — рассказывает Наталья.

Ярослав, житель Смиловичей, говорит, что такими улицы становятся не только весной, во время интенсивного таяния снега, но и после дождей в любое время года.

— Обращались уже во все инстанции, писали, звонили. Кивают друг на друга, крайнего не найти. Но вообще за дороги в поселке отвечает местное ЖКХ. Но там говорят, что денег на дороги нет, — делится общей проблемой Ярослав.

Фото: Павел Мурашко

Уставшие от жизни в грязи местные жители писали во все возможные инстанции: Совет депутатов, Комитет госконтроля, ЖКХ Минской области, Червенский исполком, Смиловичский сельсовет.

Журналисты тоже дозвонился в Червенский райисполком и задал простой вопрос: когда же в этом районе будут нормальные улицы? О проблеме этого района Смиловичей там, конечно, прекрасно осведомлены.

— Этот район образовался в течение примерно десяти лет, постепенно. Когда там начали выделять земельные участки очередникам для строительства, то предупреждали, что дорог не будет и это может стать проблемой. Людей на тот момент все устраивало. Но когда микрорайон сформировался, отсутствие дорог стало вызывать напряжение. Сейчас мы будем пытаться вписываться в областную инвестпрограмму на 2019 год, чтобы начать делать хотя бы основные улицы в этом районе. Протяженность дорог там довольно большая, и все охватить невозможно. Мы понимаем, что жалобы есть и будут, но для того чтобы что-то сделать, необходим источник финансирования, — ответили нам в Червенском исполкоме.