Небоженко: Запад перехватывает инициативу у России в гибридной войне 1 7.04.2018, 16:06

Запад наносит Кремлю все более чувствительные удары по всем направлениям.

Страны Запада взяли на вооружение стратегию гибридной войны, которую использовал против них президент РФ Владимир Путин. Как пишет gordonua.com, такое мнение выразил в Facebook политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Запад перехватывает инициативу в этой гибридной войне. С одной стороны, Запад продолжает активно торговать и сотрудничать с Кремлем. В то же время он не стесняется наносить Кремлю все более чувствительные удары по всем направлениям борьбы – от ее криминализации и изоляции, кибервойны (Facebook) и санкций до физического уничтожения российских войск в Сирии и военно-политической помощи Украине", – отметил он.

По мнению политолога, встреча в Вашингтоне президента США Дональда Трампа с Путиным также является частью гибридной войны.

"Несмотря на высылку 60 российских дипломатов-разведчиков из Америки, эскалацию санкций, уничтожение российских солдат в Сирии, поддержку Великобритании и готовности США начать гонку вооружений с Россией, президент США подтвердил свою готовность встретиться с Путиным для обсуждения важнейших международных проблем. И дело не в миролюбии американского президента или зависимости Трампа от российских спецслужб, а именно в сознательном применении США гибридных форм борьбы с Россией", – подчеркнул Небоженко.

Он добавил, что в нынешних обстоятельствах поездку Путина в США можно сравнить с поездкой президента Украины Петра Порошенко в Россию на фоне российской агрессии.

"Запад перехватывает инициативу у России в гибридной войне и стал использовать ее же методы борьбы с противниками, оставляя Кремлю все меньше места для сопротивления... Встреча в Вашингтоне означает то же самое, как если бы, после оккупации Крыма и Донбасса и четырехлетней кровавой войны, украинский президент Порошенко, по приглашению президента России Путина, поехал бы в Москву на переговоры, что больше походило бы на капитуляцию, а не дипломатию", – подытожил Небоженко.

Напомним, 20 марта Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.

Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.