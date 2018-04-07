Великая суббота: что можно делать перед Пасхой, а что нельзя 7.04.2018, 16:15

Счастье придет к тем, кто будет бодрствовать всю ночь.

День накануне светлого праздника Пасхи называют Страстной или Великой субботой. Если пятница Страстной седмицы – это только скорбный день, то суббота наполнена и скорбью, и радостью одновременно, пишет «Витебский курьер».

Тело Спасителя уже находится в погребальной пещере, но вот-вот настанет Воскресение Христово. Еще одно название субботы – Красильная, ведь в этот день многие верующие красят яйца – символ новой жизни.

А что еще нужно делать в это день?

1. Посещать всенощную. Если же возможности такой нет, то можно просто постараться не ложиться спать, зажечь свечу перед иконой и молиться. Кто будет бодрствовать до утра, тот обретет счастье, здоровье и удачу. Ведь, как считается, в ночь со Страстной субботы на воскресенье счастье бродит по земле, но приходит лишь к тем, кто не спит.

2. Готовить праздничные пасхальные блюда. Желательно, чтобы их было двенадцать.

3. Поститься. Некоторые верующие и вовсе отказываются от любой пищи в этот день. Но если очень хочется, то можно кушать хлеб, сухофрукты, овощи без масла.

4. Освящать в храме крашеные яйца, пасхальные куличи, соль и другие продукты.

Фото hramnagorke.ru

5. Подавать милостыню нищим.

6. Мириться со всеми, с кем находитесь в ссоре, прощать обиды и забывать любые недоразумения.

Страстная суббота: что делать нельзя

Фото fotostrana.ru

1. Пробовать пасхальные блюда до появления первой звезды в небе.

2. Кушать мясные и молочные продукты, яйца.

3. Отдавать что-либо из дома или одалживать деньги.

4. Отмечать дни рождения, справлять свадьбы, веселиться и смеяться. Считается, что та пара, которая сыграет свадьбу в этот день, долго вместе не проживет. А тот, кто будет веселиться в субботу, будет плакать весь следующий год.

5. Заниматься любым видом рукоделия.

6. Охотиться или рыбачить, чтобы не накликать на себя несчастье.

7. Работать на огороде, делать ремонт или вести строительство.

8. Ссориться, ругаться и сквернословить.

9. Мыться в бане, ванне или ходить в сауну.

Приметы в этот день

По погоде на Страстную субботу можно определить, каким будет лето. Так, если на улице солнечно и ясно, то стоит ждать жару, если дождливо и зябко, то и лето будет холодным. А богатый урожай обещает темная ночь с субботы на воскресенье.