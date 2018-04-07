Самолет «Белавиа» приземлился в Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси 7.04.2018, 16:22

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На борту самолета находились 62 пассажира.

Самолет "Белавиа" приземлился в аэропорту "Пулково" в российском Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси. Как сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру России, происшествие случилось 7 апреля в 00.05. Неисправность обнаружили на рейсе В2-943 Минск — Санкт-Петербург.

В связи с тем, что передняя стойка шасси была неисправной, 62 пассажиров вывели на посадку с рулежной дорожки. Никто не пострадал. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте.