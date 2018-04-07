Саудовская Аравия хочет прорыть канал и превратить Катар в остров 1 7.04.2018, 16:32

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ФОто: Getty Images

Проект нацелен на развитие туризма и торговли.

Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив таким образом соседнее полуостровное государство в остров. Об этом пишет саудовское издание Sabq (перевод — liga.net).

Согласно проекту, который ожидает официального утверждения и разрешения на строительство, длина канала составит 60 км, ширина – 200 м, максимальная глубина – 12 м. Первоначальная стоимость проекта – почти $750 млн, строительство займет около года.

Отмечается, что канал сможет принимать все типы грузовых и пассажирских судов.

Также проект нацелен на строительство курортов вдоль нового побережья, развитие туризма и торговли. Район будущего канала считается перспективным для реализации проектов в нефтяной и других видах промышленности.

Граница Саудовской Аравии и Катара на карте региона

СМИ отмечает, что канал будет собственностью исключительно Саудовской Аравии. Его планируется вырыть примерно в 1 км от официальной границы с Катаром.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ и другие арабские страны разорвали дипотношения с Катаром и ввели торговую блокаду, обвинив это государство в поддержке террористов и вмешательстве во внутреннюю политику других стран.